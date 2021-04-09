教育部體育署9日舉辦110年全國中等學校運動會記者會，邀請雲林縣跨欄好手陳奎儒代言，他與教育部潘文忠部長、雲林縣張麗善縣長宣布雲林縣已做好規劃完整的防疫措施，以及各項賽事的準備，將在17日舉行開幕典禮，歡迎全國年輕好手到雲林展現平日訓練的成果，也歡迎國人到雲林為選手加油。

體育署張少熙署長指出，110全中運共有21種競賽種類，較往年增辦木球、擊劍、划船、自由車及輕艇5種競賽種類，提供多元競賽項目，將近1萬7千多名選手，4千多名縣市教練及工作人員、1千233名裁判，是歷屆全中運競賽項目最多的一屆，也是參賽人數最多的一屆。

雲林縣子弟陳奎儒擔任本屆全中運代言人，他在2018印尼雅加達亞洲運動會以13.39秒獲得睽違48年的男子110公尺跨欄銀牌，並破全國紀錄，展現雲林縣政府致力於培育人才為國爭光的努力，從國小到高中，都聘有專任教練來訓練未來國家級選手。他期盼每位運動員能在110全中運，表現出自己最好成績，從全中運出發，邁向國際舞台。

張麗善縣長表示，為了提供專業級的比賽場地，比賽場地除了雲林縣，更遠至桃園（射擊）、台中市（自行車）、南投日月潭（划船、輕艇），就是為了能讓選手在最佳的比賽場地，充分發揮潛能。縣內比賽場地及設備，廣受各競賽裁判長的肯定，直讚今年全中運的規格媲美國際賽事，具有國際水準。

雲林縣時隔34年再一次舉辦全中運，從108年開始，雲林縣執委會工作團隊就積極向前兩屆主辦高雄市、屏東縣觀摩取經，思考如何創造110全中運在雲林的獨特亮點。雲林縣團隊以「精采飛揚，雲林上場」作為110全中運Slogan，精彩卓越由雲林出發、帶向全國、邁向世界。

110全中運獎偶的設計，結合雲林傳統布袋戲加上動漫元素，創造可操作、可展示性又具藝術價值的創新布袋戲偶，不但突破以往獎偶的設計，一亮相更獲得很高的詢問度，這也是活動結合地方特色的成功展現。

(中時 )