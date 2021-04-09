因國徽與國民黨黨徽相近，立法院1月底通過時力黨團提案變更國徽主決議，要求內政部在2個月內提出相關報告，內政部評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽。國民黨主席江啟臣今說，國民黨黨徽不會換，民進黨若認同國徽、國旗，應該一起把這些元素放在政黨識別，而不是用本末倒置方式來消滅國民黨。

國民黨前主席朱立倫也在臉書強調，國民黨創建中華民國，更熱愛中華民國；如果民進黨有意見，歡迎將民進黨的黨徽也納入中華民國的元素。

國民黨前主席朱立倫。（中時資料照）

內政部評估報告指出，由於國徽與國民黨黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。這項建議瞬間引起藍營一片譁然。

國民黨主席江啟臣上午在立法院受訪表示，「國民黨的黨徽不會換」，他強調，黨徽是先於國徽，應該反過來請教民進黨，認不認同我們的國旗跟國徽，國旗跟國徽不屬於個別黨派或是個人，而是大家的。

江啟臣說，如果民進黨認同國旗、國徽，大家一起來愛國旗、國徽，反而應該把這些元素放在政黨識別裡面，或是放入黨徽中，其他國家很多主流政黨，在黨徽中都有把國旗、國家元素放在裡面，民進黨不該用本末倒置的方式，想要消滅國民黨。

國民黨立委葉毓蘭上午在議場前受訪。（趙婉淳攝）

國民黨立委葉毓蘭舉自己名字為例，說以後不知道會不會有人看到她名字覺得討厭，因為跟另一個綠營人士葉菊蘭類似，就要求她改姓。她指出，國民黨是在1896年興中會時就成立，國民黨黨徽也經過時空環境的改變，到最後定調為現有的黨徽，國徽的設計也是源自國民黨對中華民國建立有不可抹滅的貢獻。

葉毓蘭強調，如果民進黨真的有膽要求國民黨改黨徽，等於開下惡例，她質問，這是否意味，將來任何政黨若完全執政後，就可以逼迫其他政黨來更換黨徽，或是黨的宗旨等？

(中時 )