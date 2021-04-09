林凡今驚爆遭蔡姓女粉於2019年聖誕夜埋伏家中車庫，當時送林凡回家的吳姓男友人，更與對方爆發肢體衝突，雙方互告傷害，法院依侵入住宅、傷害罪，判蔡女6月徒刑、得易科罰金18萬元，吳男則因正當防衛，無罪；對此，林凡心酸透露過去因拒絕與蔡女發展「進一步關係」，遭對方騷擾長達5、6年。

林凡過去6年收到蔡女發來的7000封信，還曾表示「想要進一步關係」，林凡隨即封鎖斷聯，沒想到對方竟變本加厲，至少5次以「送禮」為由闖入她家，這次更嚴重還抓傷她、咬傷她朋友，林凡決定透過司法斬斷粉絲糾纏。蔡女表示，選在聖誕夜送禮，是她與林凡多年來的默契，當時是想跟林凡一同進屋，但怕遭吳男攻擊，才會想躲進去。但林凡證詞打臉蔡女，痛訴她僅短暫和蔡女當過1個月好友，蔡女想發展「進一步關係」遭拒後，開始瘋狂打電話、3年內傳了7000封電子郵件騷擾她，更誇張的是，蔡女更不時闖入她家，如何勸阻都無效，「那種恐懼，是我需要報警的恐懼」。

吳男還原前年聖誕夜情形，他表示當時見蔡女與林凡糾纏，便在一旁喝斥阻止，不料蔡女竟上前一拳打向鼻樑，他在情急之下才會還手。事後法官參考驗傷紀錄，認定蔡女抓林凡手臂、對吳男動粗傷害犯行明確，另勘驗相關錄影紀錄，見林凡母親早於2018年，就曾因蔡女闖入向對方表示，「你已經形成對我們騷擾，竟然這樣進到我們家來」、「我可以告你騷擾，知道嗎」，而蔡女則回「你可以告我沒關係，我只想跟林凡講一句話」，依入侵住宅、傷害罪，判蔡女6月徒刑，吳男則因正當防衛，無罪。

對此，林凡的經紀人牟鐘恩今表示：「歌迷欣賞、仰慕心儀的藝人，請保持理性，給予藝人適度的生活空間。」至於林凡是否會搬家、遠離該名粉絲，牟鐘恩則說，房子是林凡跟家人從小生長的地方，充滿許多跟過世爸爸的回憶，不會輕言搬離。更感謝吳先生當天送林凡返家留意到不對勁，並且見義勇為，「不然不知道後果會怎樣，謝謝有歌迷對林凡的支持，但不要過分支持到家裡面來」。

(中時 )