聯德控股-KY(4912)公布3月營收，達到6.81億元，年增95.68％，已經突破去年的高點，在淡季中創下史上單月第三高紀錄；累計第1季營收17.03億元，年增97.61％，創下歷年同期新高。

3月營收表現強勁，主要來自運動器材出貨持續回溫，運動器材占比在3月已經超過3成。而該公司日前公告1月損益，單月獲利0.56億元，年增86.67％，每股稅後純益1.072元，單月獲利賺贏去年整個第1季，3月營收又優於1月，法人推估，第1季每股盈餘可望挑戰2.5元以上。

第2季運動器材也持續放量，另外，也陸續洽談新的運動器材客戶，有望在下半年出貨，整體運動器材今年出貨量有機會超過原本預估的10萬台。

此外，手機客戶第2季將開始加溫，法人估計今年營運將逐季走高，第2季單月營收有望站穩6億元以上，上半年獲利挑戰半個資本額。下半年進入手機新機拉貨，加上伺服器、健身器材量產，營運爆發點將在第3季發酵，目前公司持續投入新產能建置，以解決目前產能滿載，下半年營收月月走高機會濃厚。

(時報資訊)