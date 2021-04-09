三重商工致贈感謝狀，由兩廳院公共溝通部公關組林曉焉小姐代表接受（三重商工提供／戴上容新北傳真）

三重商工為了提供本校特教班孩子更多元的生活體驗，在國家兩廳院的邀請下參加「藝術零距離計畫」，師生於4／6晚上前往國家音樂廳參與兩廳院攜手玉山文教基金會舉辦的輕鬆自在場音樂會＜人聲FUN輕鬆＞2021年首場表演。

新北市立三重商工特教班招生科別有汽車美容服務科、餐飲服務科、門市服務科，在職業課程的設計上，結合特殊教育及就業服務資源，以學生個別化教育計畫為中心，依據學生能力與轉銜需求，課程上提供汽車美容、餐飲服務、清潔服務、門市服務之等多元職業課程；除了多元的課程設計以外，平時教學亦非常重視學生生活指導、藝術課和社會技巧、互動。

三重商工服務群科陳冠伶老師表示：很感謝兩廳院推廣藝術共融的計畫，為身心障礙學生舉辦「輕鬆自在場」，即使孩子們在觀賞表演時感到任何不適或有個別需求，都可自由離席入場，現場演出的燈光與音樂效果在設計上也更加明亮柔和，讓特教學生們能夠自在、適意的貼近音樂與藝術。在音樂會現場看到學生們閃亮的眼神甚至開口輕聲唱和著，這樣的親身經歷，是很難得的聆賞經驗。

餐飲服務科吳妮霏同學表示雖然以前去過中正紀念堂，但從來沒有機會進去兩廳院，國家音樂廳的大廳好有氣派感，現場的演奏效果也比原先我所想像的更精彩和更震撼，我很高興可以參加今晚的音樂會。

校長林清南表示，學校很鼓勵特教班學生豐富學習體驗和領域，特別感謝兩廳院以及玉山文教基金會邀請本校特教班師生參與音樂會活動，對於學生們能有機會接受邀請到國家音樂廳參與一場完全沒有壓力的音樂會，今晚音樂會的氛圍融合了人聲演唱、燈光舞台、和聲技巧的演出，是場令孩子們印象深刻的音樂饗宴。

(中時 )