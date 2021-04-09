一名網友透露，哥哥前幾天賣掉5張台積電的股票，總共獲得305萬元，這筆錢原本是用來當成是買房的頭期款，但哥哥卻把所有的錢拿去買了42張力積電的股票，讓媽媽爆氣，引起網友討論，多數人覺得哥哥有眼光，年底大賺一波，但也有網友分析，原PO的哥哥應是不想等台積電破千元，想看看力積電能否在半年破100元。

一名網友昨在PTT上發文分享，哥哥7日偷偷將手上的5張台積電股票和1張友達的股票全數賣掉，總共拿回了305萬元，而這筆錢原是要讓哥哥未來買房作頭期款用的，他卻拿去買了一堆「力積電」，讓媽媽很生氣，而哥哥則堅持不買回台積電，讓原PO非常困擾表示，「該怎麼勸勸我哥？」

貼文引發網友討論，不少人覺得原PO的哥哥有眼光，「你哥不一定會輸」、「你老哥是對的，到時上市連房貸都有人幫繳了」「勸三小，年底你哥就財富自由了」、「力積並不一定比台積差 誰輸誰贏難講」、「你哥準備睏霸數錢，你還在瞎操心。」但也有人認為雖然力積電很有潛力，但挪用本有用途的錢來買，風險實在有點高。

另名網友指出，力積電是興櫃股票，原PO的哥哥在7日就買入表示他想參與40元增資認股，因為7日是最後的買入期限，所以換算成本就會從76元降至73.1元左右，顯然是不想要等台積電慢慢漲到1000元，想看看力積電能否在半年破100元。不過這樣做的風險也是相對的，當力積電成本高，下跌時很容易承受不住心理壓力，作出錯誤的判斷，因此到了這個價位才買，他實在無法評論好或壞。

(中時新聞網)