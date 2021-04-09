長榮集團旗下長榮鋼（2211）即將在12日轉上市，旗下獲利金雞母的環保事業，占長榮鋼鐵合併營收的26％，但獲利貢獻超過55％以上，毛利率大幅優於鋼構本業，因旗下榮鼎綠能在今年第三季試車，年底正式商轉，法人預期2021年長榮鋼環保事業營收將出現五成以上年增長，這也讓原本處於景氣循環產業的長榮鋼，受惠環保事業的加持，大幅降低景氣循環的影響。

長榮鋼去（2020）年合併營收94.1億元，稅後純益10.44億元，EPS為2.65元，前年EPS為2.41元，董事會決議擬配發每股2.2元現金股利。長榮鋼去年鋼構事業營收占比約73.5％，營收約70億元，修理貨櫃營收則佔1.5％，逾1億元，其餘為環保事業。

長榮鋼鐵的環保事業在桃園市擁有欣榮企業、水美工程、榮鼎綠能三家特許的專業廢棄物處理公司，營運範圍包括家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理與汽電共生等資源循環業務，兼具環境保護、資源再生以及綠色能源等多重效益，有效落實「循環經濟」理念。

其中欣榮企業一年貢獻營收約13億元，水美工程約7億元，榮鼎綠能即將於第三季試車，將有小幅營收貢獻入帳，待年底正式運轉後，預期一年可貢獻長榮鋼約11億元營收入帳，屆時環保事業營收將大幅成長55％以上。

在桃園市的廢棄物處理需求方面，隨著人口自然成長、產業發展及就業人口移入，2016～2019年桃園市廢棄物產量年複合成長率14％，處理需求成長強勁。2019年桃園市廢棄物產量達到118萬噸，依欣榮現有處理能量44萬噸，比重僅占37％，即使榮鼎在今年底啟用之後可增加21.9萬噸，但合計65.9萬噸的處理能量也僅佔桃園市廢棄物產量56％左右，明顯供不應求。

(工商 )