香蕉收購價疑有盤商壓低，農糧署長胡忠一9日指出，有發現販運商以6元收購、壓低香蕉價格，已送公平會進行調查。

日前有立委質疑有盤商壓低價格，胡忠一9日出席「農糧產品行銷績優企業團體頒獎表揚」時表示，近來香蕉市況不佳，甚至有盤商以6元收購、壓低價格，希望企業團體可以幫助農民維持在合理的價格，而不是壓低農民端的價格、在台北市賣很高，「這是沒有良知、良心與道德。」

胡忠一指出，目前南部產地香蕉價的上價是10元、中價是6元、下價則是3元，目前產量還不是很多，但是，近日有販運商以6元收購，而上價明明還有10元至12元，「這樣販運商不應該」，至少也要以8元收購。依據農委會資料顯示，內銷的青香蕉近日平均價格每公斤約為11.6元。

胡忠一說，在發現有販運商以6元收購香蕉後，已送公平會進行調查。

胡忠一指出，由於去年受新冠肺炎疫情影響，農產品銷售面臨極大挑戰，這次特別頒獎的15家企業，主要是以拓展外銷、擴大內銷、開發加工產品等措施，提高國產農產品消費量。

其中，在拓展外銷部分，農糧署指出，日本笠間台灣辦事處每年都採購台灣秋冬香蕉供應日本笠間市、水戶市、常陸那珂市及大洗町等當作學童午餐，並協助該署於當地辦理食農教育，2021年更規劃自5月份起由笠間市採購台蕉增加頻率。

在擴大內銷部分，農糧署指出，中華郵政、果菜合作社聯合社、台肥公司、安心食品、全家便利商店等9家企業踴躍採購香蕉、文旦、鳳梨釋迦、紅龍果、西瓜及甘藷等當季新鮮農產品，協助穩定農產品產銷。

(工商 )