以陳姓男子為首的暴力集團，平日活動於新竹縣竹東、芎林地區一帶，陳並率眾強占市場攤位，令原攤商心生畏懼轉讓攤位，陳等再以每攤20萬元轉手出售從中牟利，新竹縣警橫山分局8日搜證齊全後，將陳等4人逮捕到案。

警方指出，新竹縣警橫山分局日前接獲線報，指平日在竹東、芎林一帶活動的45歲陳姓男子在外招兵買馬壯大自己聲勢，並常率眾倚仗地方黑幫勢力，強占傳統市場內的攤位，令原攤商心生畏懼。

有被害攤商擔心自身與家人安全問題只好含淚轉讓賴以為生的攤位，陳等再將攤位以每攤20萬元轉手出售從中牟利；另，陳也涉及以暴力恐嚇方式討債，若被害人不從，就暴力毆打強逼簽本票，被害人畏懼其幫派身分，擔心遭受報復而不敢出面報案。

橫山警分局接獲檢舉後與新竹縣刑警大隊、新竹市警局、新竹縣調站組成專案小組，經長期蒐證，近日見時機成熟，由新竹地檢署檢察官指揮，昨天持搜索票將陳等4人逮捕到案，並在其等住處查扣玩具手槍1枝及被害人本票等證物，全案在偵訊後移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣警局長吳敬田今天特別到橫山警分局慰勉專案同仁辛勞，並頒發破案獎金及破案茶。吳敬田表示，對於幫派聚眾滋事案件，警方一定嚴格執法取締，將持續針對幫派分子、處所加強查緝臨檢，即使無法1次性將犯罪組織一網打盡也沒關係，警方採取的策略就是「一波一波的掃、1個1個的抓」，重申對不法活動，決不寬貸。

(中時 )