央行前後任理事出書針貶央行政策，遭解讀成為茶壺風暴；中央銀行總裁楊金龍今天發表公開信，引用美國前總統老羅斯福演講內容：值得肯定的是實際在場上打拚的人，「這些人的地位，永遠不應該與那些冷眼旁觀而不需承擔成敗的人相提並論」。

央行現任與前任理事合著出版新書「致富的特權：20年來我們為央行政策付出的代價」，成為金融圈熱議話題，作者包含央行現任理事陳旭昇、李怡庭，以及前理事、台灣大學經濟學系名譽教授吳聰敏，央行副總裁陳南光更寫了推薦序。

新書封面拋出問句「房價高漲、人才外流、產業升級不力，都跟中央銀行脫不了關係？」還提及台灣房價如此高漲，就跟央行20年來一直維持低利率有關，而長期壓低新台幣匯率，雖然對台灣出口貿易或許曾有助益，長期而言也導致產業升級不力的後果，對經濟體質有負面影響。

這本書內容遭外界解讀針貶央行政策，形成「央行前後任理事會成員，聯手檢討央行前總裁彭淮南政策」的現象，儼然成為央行內部的茶壺風暴。

新書發表3天後，中央銀行臉書粉絲團今天公布「總裁給央行同仁的一封公開信」，內容引用美國第26任總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）著名演講內容：「重點不是那些評論的人，也不是那些對勇於任事者何以受挫或如何改進指指點點的人。值得肯定的是實際在場上打拚，臉上沾滿塵土與汗血的人；他們勇往邁進，他們敗而不餒，因為如果沒有付出，就不會出錯或有缺失」。

「這些人苦幹實幹、熱血至誠、全心奉獻、投身崇高志業，他們知道最好的結局是成就功業，最壞的情況，即使會失敗，也是奮鬥不懈；因此，這些人的地位，永遠不應該與那些冷眼旁觀而不需承擔成敗的人相提並論」。

楊金龍引用的內容，是老羅斯福於1910年4月23日在法國巴索大學的演講，其中一段The Man in the Arena （在競技場拚搏的人）。楊金龍在信中表示，在這段演講發表111週年前夕，將原文選錄並中譯，與同仁共勉。（編輯：潘羿菁）1100409

(中央社)