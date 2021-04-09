長榮鋼鐵（2211）下周一掛牌上市，將成為長榮集團台股新兵。長榮鋼鐵近年投資環保事業耕耘有成，旗下欣榮企業、水美工程、榮鼎綠能三家特許的專業廢棄物處理公司營收占比25％，但獲利貢獻卻上看6成，毛利率大幅優於鋼構本業，轉投資環保事業群獲利穩定，成為長榮集團獲利小金雞，未來更有機會成為獲利引擎。

長榮鋼鐵副總經理葉佳全說，長榮鋼在環保事業耕耘有成，在桃園市擁有欣榮企業、水美工程、榮鼎綠能三家特許的專業廢棄物處理公司，營運範圍包括家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理與汽電共生等資源循環業務，兼具環境保護、資源再生以及綠色能源等多重效益，有效落實「循環經濟」理念。

葉佳全表示，廢棄物處理屬於特許事業，進入門檻高，具有穩定的獲利能力，可挹注長期的獲利貢獻，目前環保業務毛利率大幅優於鋼構本業，這也讓原本處於景氣循環產業的長榮鋼鐵，受惠環保事業的加持，大幅降低景氣循環的影響。

以桃園市為例，隨著人口自然成長、產業發展及就業人口移入，廢棄物處理需求持續增加，隨著2016-2019年桃園市廢棄物產量年複合成長率14％，處理需求成長強勁。2019年桃園市廢棄物產量達到118萬噸，依欣榮現有處理能量44萬噸，比重僅佔37％，即使榮鼎在今年底啟用之後可增加21.9萬噸，但合計65.9萬噸的處理能量也僅佔桃園市廢棄物產量56％左右，明顯供不應求。

欣榮企業為桃園市目前唯一的大型生活廢棄物焚化廠，也是台灣目前唯一以BOO(興建-營運-擁有，Build-Operate-Own)模式營運的焚化廠，業務為焚燒廢棄物，並透過汽電共生，將熱能轉化為電力售予台電。欣榮的設計處理量為1,350噸／天，扣除歲修期間停工，每年處理能量約44萬噸，與桃園市政府現行20年的合約將於今年期滿，現正與市府重新議約中，預期可順利續約。

水美工程為台灣北區唯一的甲級有害事業廢棄物綜合處理中心，可處理工廠及醫療院所作業衍生的有害事業廢棄物，處理能量為2萬噸／年。隨著需求端相關產業的發展，有害事業廢棄物的處理需求持續增加，因此水美正在進行擴充處理能量，預計2023年將產能擴充50％至每年3萬噸。

榮鼎綠能於2018年10月與桃園市政府簽約，特許期間25年，並於2019年7月動工，預計於2021年底啟用，為桃園市第二座大型生活廢棄物焚化爐，以BOT(興建、營運、移轉)模式營運，設計處理量21.9萬噸／年，約為欣榮的一半。此外，並增加厭氧處理功能，可處理廚餘等廢棄物，並利用沼氣發電，達到資源再生之目標。

(中時 )