乾旱不雨，全國水情告急！許多人都希望能靠梅雨或颱風緩解，中央氣象局長鄭明典在臉書分享去年與今年「梅雨指標圖」表示，5月21日前梅雨機率並不高，希望大家多珍惜水資源。

鄭明典於個人臉書分享去（2020）年梅雨指標圖指出，圖中下方綠色長條是觀測雨量，毫米/日為氣候平均值，可視為顯著降雨的門檻；紅色線稱為低層水平環流指數，正值代表台灣附近屬於正渦度區，通常是有鋒面在附近的意思。

鄭明典分享去年梅雨指標圖指出，顯示只有一波梅雨。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典表示，藍色線是垂直風切指數，正值代表西南季風條件出現；當紅色線和藍色線同時為正值時，台灣容易出現連續性顯著降雨，可代表概念上的「梅雨」。從圖中可見，去年5月20日前後，紅藍線走高、均超過正值，下方的綠色長條觀測雨量數值，也有明顯增加，意味者有連續降雨發生，並表示去年只有一波梅雨。

鄭明典接著分享今年的梅雨觀測圖表示，恐怕在5月21日前都沒有梅雨發生。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典緊接著在留言處分享今年5月21日前的梅雨指標圖，發現紅藍線均未超過正值，則表示在這之前出現梅雨的機率不高，呼籲大家應珍惜水資源。

(中時新聞網)