大甲二高橋下休憩空間無法如廁，立法院副院長蔡其昌今天會勘促改善。（陳淑娥攝）

台中市大甲區太白里通天路與高速公路交會處之橋下空間，是地方居民休憩及運動優質空間，更是太白里辦理社區活動不受天候影響絕佳場所，但卻缺乏完善如廁空間及植栽綠美化，立法院副院長9日邀相關單位會勘，爭取236萬元經費進行休憩空間及環境改善工程，完成社區居民多年來企盼。

副院長蔡其昌今日邀集農委會水土保持局台中分局長邱啟芳、高速公路局路產組產業科長張瑞杰、建管科長蕭鈴湖、台中市議員施志昌、太白里里長曾進財及社區理事長李文進等人會勘。

蔡其昌表示，針對太白里二高橋下空間，陸續爭取經費打造社區公園，附近幾個里居民也都會前來，使用率非常高，是一個很成功典範，值得大家來學習效仿。這次再爭取236萬元預算，將打造一無障礙廁所及改善周遭休憩設施，透過大家共同努力，逐步提升人民幸福感。

施志昌說，二高下閒置空間變身為社區公園，是眾人努力成果，現在許多地方社團甚至結婚喜宴都會來這裡舉辦，感謝蔡其昌副院長再次爭取中央經費挹注，相信完工後一定能成為太白里社區最大亮點。

里長曾進財提到，這是蔡其昌副院長及施志昌議員為太白里爭取的第3期建設工程，長者無法如廁問題終於獲解決，也感謝全體志工夥伴一起共同維護這座社區公園，未來無論是哪個里及社團要來使用，都非常歡迎。

分局長邱啟芳表示，本工程將施作廁所3間（含男、女廁及無障礙廁所）、汙水處理系統及休憩設施（仿木座椅），周遭植栽綠美化部分將種植細葉雪茄花有390 株，桂花250株及假儉草約1000平方公尺，預計7月中旬完工。

(中時 )