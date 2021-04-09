在許多國際碼頭都會看到不同的貨櫃市集，現在不用羨慕「國外月亮圓」，現在台北就有新的貨櫃市集，全新的大稻埕碼頭貨櫃市集已於昨4月8日正式開幕，民眾今後週一～週五：下午4點-晚上10點；週六、週日：中午12點-晚上10點，都可以到大稻埕碼頭貨櫃市集遊逛，感受不一樣的碼頭風情，而開幕活動主軸有四大主題，包括：音悅大稻埕、繽紛大稻埕、美食大稻埕和璀璨大稻埕，邀請民眾一同前來浸泡在音樂、美食、時尚的視、聽、味覺饗宴，享受美麗的淡水河岸風光。

水利處表示，大稻埕碼頭旁輕食區是基於河濱公園提供市民朋友更多樣化的休憩需求，從2015年開始以土地招租方式，委由民間廠商提供輕食服務，2020年12月底期滿後重新招租，歷時4個月重新打造碼頭貨櫃市集，除了全新風貌貨櫃外，並建置地下化電纜及水管與汙水排放系統等設備，以確保安全和衛生，場域管理方面，將比照百貨公司美食街模式，確保場域的乾淨與清潔。

全新「大稻埕貨櫃市集」共有15個櫃位，集結各式異國飲食，攻略探尋──

◎.大稻埕河岸「金色三麥」

──，使用台灣龍眼蜜釀出世界大獎蜂蜜啤酒，好味道與好口碑多年來深植人心，還有不斷推陳出新的餐點，是河岸一大焦點。

◎.「我愛豹豹」

──自創外帶港點品牌，招牌商品為港式雞蛋仔，擁有多種口味可選擇，還有不同配、醬料可以搭配。時尚可愛的視覺意象以及裝潢設計非常吸睛。

◎.「酒肉大稻埕」

──由美國隊長餐車、淡水酒肉、與溪谷的老闆合作打造的全新特色小酒館，結合美式與在地文化特色餐點與酒品，主打的是巴西風BBQ以及各式精釀啤酒。

◎.「哈辣兄弟」

──是金曲歌王－荒山亮所經營的美墨餐廳，由於荒山亮本人在美國的五星級飯店曾任經理一職，對當地飲食文化可說是相當了解。哈辣兄弟提供各式熱狗堡以及調酒；喜歡吃辣的朋友，一定要試試哈辣的獨門研發辣椒醬。

◎.「Pizza Lab」

──供有瑪格麗特、煙燻雞肉、美式臘腸等多樣比薩，也有熱壓吐司、古巴三明治等其他料理。

◎.「打卡咖啡」

──如果要在美麗的大稻埕河畔午後享受香醇的咖啡，一定要來這裡喝上一杯。打卡咖啡不只有咖啡和茶飲，也提供了多種口味冰淇淋。

◎.「Nothing Bar」

──致力推動世界精緻表演藝術的上善藝術也進駐於此，主打商品為鮭魚生菜貝果和紅、白酒。值得一提的是，這裡還有大稻埕碼頭專屬樣式啤酒，更增添大稻埕的清新文創感。

◎.「庫羅Kuro

」──為台北老字號酒吧－MOD Public Bar在此進駐的新品牌。除了有各式調酒可選擇外，主打餐點則是哥吉拉炸雞；去骨雞腿肉裹上墨魚醬，還有純手工製作的皮蛋臭豆腐餛飩，皆是下酒的好夥伴。

◎.「義饗」

──提供義式風格的料理，結合大稻埕的傳統食材，義饗的空間讓可享受多元食材的搭配美學。更選用比利時Herkenrode特有精釀，享受各國風土、多元文化的味蕾衝擊。

◎.「微醺碼頭」

──提供多種調酒以外，還有世界聞名的比利時啤酒。希望能讓來訪者感受到，微醺的輕飄飄感覺，開心是每天最重要的事。

◎.「炎炎」

──日式風味的料理，在此也絕不會缺少。炎炎日式大阪燒，提供了大阪燒、關東煮、和天婦羅。新鮮的高麗菜、上等的豬肉、鮮蝦、蟹肉等食材，經過錯綜複雜的製作過程，搭配主廚的刀工、調味、火候，以及精心熬煮的特調醬汁以及酸甜滑順的美乃滋，最後豪邁的撒上香氣十足的海苔粉與柴魚片。

◎.「焼鳥部屋29！」

──主打日式燒肉，除了烤雞肉串以外，還有烤肉捲等等。

若是喜歡在地台灣味的朋友，也一定吃的到台灣味雞排和手搖飲。同為士林排隊熱門的

「家鄉碳烤雞排」與「亞米亞米」

，也在此聯手提供台灣民眾的最愛組合：雞排加上手搖飲。還有台式豆花和紅豆餅的

「食全食美」

等共15個櫃位！

五號水門位於民生西路底

享受美食和淡水河岸風光

一進水門即可看到色彩鮮豔的唐山帆船

除了美食外，大稻埕碼頭(五號水門)位於民生西路底，一進水門即可看到色彩鮮豔的唐山帆船、線條優雅的拱橋，還設有藍色公路乘船碼頭，未來結合全新風貌貨櫃市集，再度給予新的視覺、新的美食味覺饗宴，吸引民眾前往休憩、打卡等活動最佳的去處！也提醒民眾，大稻埕貨櫃市集日日迎賓，但若遇颱風將實施撤離！

相關訊息可至粉絲團「大稻埕碼頭貨櫃市集」或 「戀戀水綠 臺北水利」查詢！

圖片：臺北水利處提供

(中時新聞網)