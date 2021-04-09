4月8日，巴塞隆納球星格里茲曼(Antoine Griezmann)在社群網站上用一句話表達自己的喜悅之情：「小艾巴·格里茲曼(Alba Griezmann)，2021年4月8日10點24分出生。」外加一個奶瓶以及一個愛心表情圖案，慶祝自己孩子出生。

💙❤️ New Culer in town 👶🍼

🤗 Félicitations papa @antogriezmann! https://t.co/fPPf1pV0uN — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 8, 2021

格里茲曼給女兒取名叫艾巴，這正好也是巴塞隆納隊友艾巴的姓氏，而更有意思的是，格里茲曼的3個孩子都是在4月8日出生，包括2016年出生的女兒米婭·格里茲曼(Mia Griezmann)，2019年出生的兒子艾馬洛(Amaro Griezmann)，及剛出生的艾巴。

Antoine Griezmann has become a father for the third time. All of his children were born on the same day:



April 8. 2016 👶

April 8. 2019 👶

April 8. 2021 👶 pic.twitter.com/Ov50F6J3dT — ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2021

巴塞隆納前鋒格里茲曼是法國世界盃冠軍成員之一，而顯然他也是頂級的「家庭計畫員」。長子米婭於2016年4月8日分娩出生。格里茲曼隨後為皇家馬德里效力，而三年後，艾馬洛於2019年4月8日加入了這個家庭。這一次，格里茲曼透過社群發佈新生兒握緊拳頭的可愛圖片，向世人宣告這個好消息。

而格里茲曼的老婆經歷了第三次努力，將艾巴帶進這個世界，但她仍非常照顧其他兩個孩子，也同時祝他們生日快樂。她在社群上發佈說： 「你徹底改變了我們的世界，使我們成長、學習和變得更好。爸媽為此覺得感激而自豪。」

但格里茲曼將沒有太多時間與他的新孩子在一起，而是將注意力轉移到工作上，因為巴塞隆納週六將面對超強對手皇馬。不過天下哪有那麼巧的事呢？相信格里茲曼一定會很愛他的孩子們！

(中時新聞網)