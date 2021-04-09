【旅遊經 編輯部報導】

春季的華江雁鴨自然公園，雖然有許多小水鴨返回西伯利亞，不過還是有一些小水鴨還捨不得走，仍停留在公園內。依據臺北市華江溼地守護聯盟去年四月份的觀察統計顯示，停留在公園內的前六名鳥類分別為野鴿、埃及聖䴉、白頭翁、蒼鷺、小水鴨、黑頭文鳥。去(2020)年五月份，甚至曾有單日拍到60隻黃頭鷺在華江雁鴨公園嬉戲的紀錄。

雖然，華江雁鴨自然公園的小水鴨因北返西伯利亞而漸少，但卻是開花植物最熱鬧的季節，累積紀錄共有57科262種維管束植物，其中以禾本科44種最多，菊科36種次之。全年都開花的植物。如菊科類：黃鵪菜、鱧腸、大花咸豐草、霍香薊、紫花霍香薊、南美蟛蜞菊，以及酢醬草科的黃花酢醬草等7種。在這春暖花開的四月天，至華江雁鴨自然公園走走，若是仔細尋覓，您會發現原來您認為雜草中，也有不同花的姿色。

提醒民眾，民眾在賞生態之旅時，千萬不要打擾、不要破壞並愛護這美好的環境，並請大家配合勿餵食野生動物，因在自然環境中，有來自野生的果實、嫩芽、昆蟲等食物來源，野生動物可以依照食性於自然中覓食，不需要人類餵食，且餵食野生動物會影響動物的習性。我們不妨一起營造友善的生態環境及建立人與自然和諧共處的關係。

(中時新聞網)