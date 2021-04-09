有效落實預防職災事件發生，台南市勞工局9日於尖山埤江南渡假村辦理「真心衛您」安衛家族教育訓練，課程內容為「作業安全標準操作程序製作及風險評估實務訓練」，藉由此次教育訓練活動凝聚家族成員向心力，也希望透過高階主管對職安的了解與重視，落實普及到最基層工作者及下包或協力廠商。

真心衛您安衛家族於2020年成立，由位處於風景秀麗的台糖江南渡假村擔任核心企業。為了提昇家族工安意識及強化「安衛不是口號，落實更為重要」的正確觀念，藉此活動帶領著家族成員們齊聚一堂，彼此互相交流，共同學習成長。

此次授課講師分別由南區職業安全衛生中心盧志偉及謝俊傑檢查員分別解說「職業安全法」相關及新修訂規定，例如：雇主使勞工於易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，應指派屋頂作業主管指揮或監督該作業、建築或工程作業使用之臨時用電設備應設漏電斷路器等，詳細向現場學員說明。

另外也藉由職災案例分析勞工工作場所面臨潛在的危害，例如：於壓力容器內熬煮食材時，要如何找出可能造成人員燙傷的潛在因子，進行分析並加以避免危害的發生；從事危險作業前應進行風險評估、作業中的應注意事項都須要雇主及勞工建立共識及互相配合，才能有效避免職業災害的發生。

勞工局局長王鑫基表示，透過安衛家族教育訓練，家族成員互相交流學習並吸收到新的安全衛生資訊，另一方面對於增進事業單位安全衛生管理水準也有實質的幫助。

此次教育訓練課程結束後，家族成員表示內容相當的實用，期許大家將今日所學應用於職場加以落實及執行，朝向職場零災害持續努力。

(中時 )