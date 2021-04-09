台北股市在清明連假後連續4個交易日指數天天創新高，今(9日)開盤後立即攻上17000點大關，來到17016.13點，在獲利了結賣壓出籠下，指數由紅翻黑，盤中一度下跌逾百點，終場集中市場加權指數以16854.10點作收，下跌72.34點，成交量也暴增至4362億元。

台積電受ADR上漲2.95%激勵，開盤來到618元，上漲5元，後股價慢慢走弱，收盤下跌3元，收在610元，聯電早盤開高來到55.2元，盤中三度跌落平盤之下，終場下跌1元，收在53元，聯發科也開高再度來到昨日創下的歷史高價1030元，後繼無力股價翻黑，終場又跌破千元大關，收在999元，下跌21元。

周四美股全面收紅，台積電、聯電、聯發科股價開高，帶動台北股市開盤以16974.28點、上漲47.84點開出，指數9點30分後由紅翻黑，指數一度下跌至16815.59點，下跌110.85點，盤中上下震盪200點。

面板雙虎股價持續走強，挾人氣、財報、漲價優勢，股價持續攻高，友達、群創的漲幅都超過7%，記憶體族群今日也漲勢凌厲，華邦電股價並亮燈漲停，來到34.3元，近期走勢強勁的中鴻、中鋼構、燁興、官田鋼等今日股價表現依然亮眼，開盤漲停來到27.4元的中鴻，股價也打開漲停。

(中時新聞網)