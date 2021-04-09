交通部長林佳龍。 (資料照片)

「被蘇貞昌甩鍋有何感觸？」林佳龍質詢被問這句不忍了 說出真心話

台鐵太魯閣列車2日在花蓮發生嚴重傷亡事故，交通部長林佳龍遞出辭呈，但行政院長蘇貞昌至今尚未批准，有部分人士解讀，蘇把林當成防火牆。民進黨立委陳亭妃今(9日)對此表示，這麼好的部長因為政治責任要提出辭呈，如果是院長那當然會非常不捨，怎麼可能會在第一時間就馬上簽了這個辭呈。網友聞言傻眼，大酸「睜眼說瞎話的絕佳範例」、「真的蠻好笑的...我先去吐一吐」、「本日最鬼扯，最好笑」。

陳亭妃9日表示，相關揣測都太過於政治化的解讀，其實林佳龍在這段任期之內，大家都知道他很用心，尤其新冠疫情讓國內觀光非常蕭條，全世界的觀光幾乎停擺，所以知道他用了很多的心力帶動觀光，甚至做點線面的串連，還有很多旅行觀光業者都感受到林對他們的一些協助。

陳亭妃更說，「這麼好的部長因為政治責任要提出辭呈，如果是院長那當然會非常不捨，怎麼可能會在第一時間就馬上簽了這個辭呈，認為現階段就是救災優先，但是林佳龍其實辭意已堅、而且就是要負政治責任，那站在院長角度也是希望把好的人才繼續留下，這沒有什麼政治操作也沒有政治衝突」。

對於陳亭妃的說法，網友全傻眼，許多人批聽了很想吐：「民進黨官員怎會想負責下台呢?一皮天下無難事」、「聽陳亭妃在放屁！林佳龍從就學到任教，從頭到尾都在搞政治」、「非常不捨之代罪羔羊」、「其實蘇貞昌怕林佳龍下台，會再高升到行政院當院長啊」、「我們的林大交通部長，任內除了撒錢有做別的嗎？」「批了林交通部長，就會輪到他自己了」。

(中時新聞網)