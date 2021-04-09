又到了桂竹筍的產季，苗栗縣桂竹林集中於南庄及泰安，但受到氣候影響，今年乾旱少有降雨，泰安鄉公所農經課指出，目前泰安鄉可採收的桂竹筍只有往年同期的十分之一。雖然產量銳減，公所仍以桂竹筍為主題，結合原鄉文化辦理美食活動，希望帶動地方觀光發展。

春天來臨，大地甦醒之際，雨水豐沛讓桂竹筍成長茁壯，是適合採收的時機，但今年少有降雨，讓筍芽萌發困難，泰安鄉公所指出，目前少有桂竹筍產出，農民反應採收量只有往年同期的十分之一，而深山地區部分桂竹林可見筍子竄出地面，但都還很小不適合採收，將持續觀察5月梅雨季來臨是否盛產。

泰安鄉公所表示，桂竹筍清爽好吃低熱量且豐含纖維質，是開胃前菜也是煮湯料理好食材，被泰雅部落視為上帝賦予的禮物。今年泰安鄉將桂竹筍結合美食饗宴，將於4月17日在泰安鄉公所新行政大樓前，舉辦桂竹筍農產業文化促銷活動，歡迎遊客逛老街、吃美食。

泰安鄉公所指出，今年活動以桂竹筍的辦桌美食宴為主，開放20桌網路報名，每桌費用為3000元，認桌日期自即日起至4月15日，報名詳情可至泰安鄉公所官方網站查詢，桂竹美食饗宴不僅可以品嘗在地新鮮的桂竹筍佳餚，加碼贈送每桌清安豆腐街抵用卷200元、每人1組紀念竹餐具組。

泰安鄉公所表示，桂竹筍主題辦桌饗宴，結合現場精彩節目表演、趣味競賽，也邀請原住民藝文表演團隊，詮釋原住民傳統舞蹈表演，還有在地社區團體、實力與魅力兼俱的山人組樂團將進行Live-Band演出，希望在國內疫情趨緩之際，民眾不敢出國，能到泰安吃得開心、玩得盡興。

(中時 )