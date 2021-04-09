周末假日哪裡玩？台南市跨局處合作舉辦的「天長地久藝文狂想三部曲」系列活動，4月10日周六下午4點於新營鐵道地景公園揭開序幕，現場有音樂會及多樣DIY、小農市集及行動天文館，台南市兒童藝術教育節吉祥物朵朵也將驚喜現身。

活動開幕音樂會由頂洲國小兒童樂隊與陶笛團、新營國小弦樂團以及安順國中銅管五重奏擔綱演出，三校團隊均取得參加全國音樂比賽門票，其中頂洲國小為偏鄉小校，更是全國賽兒童樂隊項目常勝軍。現場還有台南市兒童藝術教育節吉祥物朵朵驚喜現身，為現場帶來歡樂氣氛。

台南市跨局處合作舉辦的「天長地久藝文狂想三部曲」系列活動，4月10日周六下午4點於新營鐵道地景公園展開，現場有音樂會及多樣DIY、小農市集及行動天文館。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

10日除了學生精彩演出，也特別於下午3點到6點規畫熱鬧鐵支路市集，包含行動天文館超high體驗，透過多樣好玩遊戲讓大小朋友認識天文奧祕、創意免費手做多肉植物、造型氣球、紙黏土等多項療癒小物等你帶回家，還有小農好物市集及闖關集點換好禮活動。

天長地久藝文狂想三部曲12場系列活動，第1場已於3月27日暖場辦理完畢，未來尚有11場活動分別在鐵道地景公園、長勝營區、天鵝湖公園三景點舉行。也提醒參與民眾享受藝術氣息時不忘防疫，配合現場實名登記及佩戴口罩，歡迎大小朋友共襄盛舉，藝起同樂。

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