萬丹假車禍案新進展 通訊行男客疑追求不成 擄走女店員殺害 14:032021/04/09 中時新聞網 張國欽 、中時、 潘建志 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬丹一名女子昨晚被擄走後，今天中午陳屍一處民宅。（屏東分局／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣萬丹鄉1名29歲女子，8日晚上10點半在萬丹大昌路1號橋旁，遭人以製造假車禍方式，撞倒後將人擄走，屏東警方動員200名警力搜尋，9日中午在屏東市水源街一處空屋內，發現女子已遭人殺害。警方目前已逮到黃姓嫌犯，據悉，黃嫌曾是死者客人，目前由警方問訊中，並封鎖線現場進行調查事件經過。 29歲女子遭殺害，令當地人相當震驚，根據了解，黃嫌曾向死者購買手機，被長相吸引追求，疑似不成下毒手。 惡煞強占市場攤商每攤20萬轉售牟利 警掃蕩4人到案 高雄水泥預拌車連刷整面隔音牆 碎片沿路飛落路面 (中時新聞網) #驚傳 #假車禍 #進行 #民宅 #遇害身亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 扒竊集團成員住院手癢連偷病友財物 苗警聯手院方合作埋伏逮三嫌 16:532021/04/06 社會 望高寮驚見全裸少女倒地不起 遊客急報案洩駭人內幕 23:302021/04/07 社會 老虎伍茲車禍主因出爐 140公里過彎油門當剎車踩 08:562021/04/08 體育 士林地檢署傳暴力 68歲女開庭前遭埋伏持鋼條狂毆 兇嫌投案 11:592021/04/09 社會 女老師誤PO私密激戰片急刪 學生暴動瘋傳下場超慘 16:052021/04/08 搜奇 獨／士林加油站驚傳遛鳥俠出沒 女學生受驚嚇站長證實了 17:092021/04/08 社會 散步驚見地表最強松鼠 滿身肌肉一動作洩大尺寸GG網瘋傳 13:232021/04/08 搜奇 《傳產》六福萬怡攻頂級吃到飽 「敘日」來客數拚增5成 14:502021/04/07 財經 社會10點檔》汽車旅館床底藏女裸屍 13對情侶伴屍滾床渾然不知 21:312021/04/07 社會 半夜屋裡傳怪聲！起身驚見「陌生裸女爬上床」下場超慘 11:002021/04/07 搜奇 美軍生物基地周邊驚傳槍擊案 軍醫開槍重傷2人 00:092021/04/07 國際 林佳龍為何還不下台 媒體人驚爆綠營「一桃殺三士」陰狠招 19:252021/04/08 政治 大陸科技興警 無人機成執法利器 04:102021/04/06 焦點新聞 社會熱門新聞 台鐵西幹線普悠瑪又出意外 男遭輾斃肢體四散鐵軌 - 社會 命理師批司機員面相：意外橫亡 PO文蹭熱度遭網友砲轟 - 社會 萬丹假車禍案新進展 通訊行男客疑追求不成 擄走女店員殺害 - 社會 望高寮驚見全裸少女倒地不起 遊客急報案洩駭人內幕 - 社會 北市東區地主簽史上最大方離婚協議書 內容曝光連律師也傻了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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