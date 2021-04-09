屏東縣萬丹鄉1名29歲女子，8日晚上10點半在萬丹大昌路1號橋旁，遭人以製造假車禍方式，撞倒後將人擄走，屏東警方動員200名警力搜尋，9日中午在屏東市水源街一處空屋內，發現女子已遭人殺害。警方目前已逮到黃姓嫌犯，據悉，黃嫌曾是死者客人，目前由警方問訊中，並封鎖線現場進行調查事件經過。

29歲女子遭殺害，令當地人相當震驚，根據了解，黃嫌曾向死者購買手機，被長相吸引追求，疑似不成下毒手。

(中時新聞網)