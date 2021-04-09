在遲遲無法取得足夠AZ疫苗(AstraZeneca)情況下，印尼政府表示正與中國大陸洽談，並希望日後能拿到最多1億劑的新冠疫苗，以確保儘早實現群體免疫。

據悉，目前印尼將可通過雙邊協議，在2021年僅取得2000萬劑AZ新冠疫苗，而不是最初說好的5000萬劑。不過，剩下的3000萬劑，應該可以在2022年第二季之前到手。

印尼政府指出，已與中國大陸商討，希望對方能再提供額外最多1億劑疫苗數量。同時，也有向美國採買計畫。

除了AZ疫苗外，印尼也非常仗賴已從元月開始接種的中國大陸科興疫苗。目前該政府所打的如意算盤是，一年內1.815億人接種，以實現群體免疫。迄今為止，中國大陸已提供約5600萬劑科興疫苗。

而透過COVAX全球疫苗分享平台的5400萬劑AZ疫苗，可能因為印度出口管制，讓原訂四月到貨的時程延遲。印尼政府不滿地說，自己無法接受，故正與AZ疫苗藥廠在談。但是，還有約一億劑疫苗，不知道什麼時候才可到位。

AZ疫苗印尼駐點四月初曾宣稱，六月將可以開始交貨。

除了政府單位外，印尼也准許民間企業，向國家採買疫苗為自己員工注射。

印尼國企Bio Farma表示，已與兩家中國大陸藥廠，分別是國藥集團（Sinopharm）以及康希諾生物(Cansino)，還有俄羅斯的衛星五號(Sputnik V)藥廠，都分別正在接洽中。

印尼目前有155萬染疫者，疫歿人數約42200位，超過922萬民眾已接種過至少一劑新冠疫苗。

(時報資訊)