台南市長黃偉哲體驗各校特色課程模組。(曹婷婷攝)

白河國小分享蓮花特色課程。(曹婷婷攝)

第3屆全臺首學課程博覽會24日在台南女中登場，去年因疫情改為「線上直播」吸引3萬人次觀看，今年除了延續線上直播開設42門課程，也規畫現場亮點教師現身說課11場、教學成果互動展示60攤以上、15組學生現場發表學習成果，並邀前副總統陳建仁24日以「立足台灣、放眼天下-教育人應有的國際思維」專題演講。

台南市長黃偉哲表示，台南市從2019年開始辦理課程博覽會，全國各地很多縣市都有課程博覽會，但都很靜態、照本宣科，但台南市各展神通，把課程博覽會變成課程高峰會，像在華山論劍，歡迎大家來觀摩切磋交流，「讓世界更美好，世界也看見台南」。

黃偉哲說，教育局推出布可星球閱讀平台，目前已吸引近500萬人次上網借書，最大特色除閱讀還有測驗，今年有5校獲得教育部全國磐石獎，成績全國第2就是大力推動閱讀的成果。

教育局長鄭新輝表示，第1屆全台首學課程博覽會吸引1500名師生參加，去年受疫情影響改為線上，請亮點老師開直播課程，吸引3萬人次上線聽講，效益更擴大，今年延續去年基礎，除了直播課程，也規畫亮點教師現身說課11場，以及15 組學生發表學習成果。

去年線上直播第1名的彭遠芬老師，目前在新市國小服務的她，今年也將分享國語文教學，跟大家一起探討課程博覽會意義。教學互動區則有白河國小、塭內國小、金城國中設計英語闖關遊戲、ICT巧板模組玩數學、VR看生物百態等。全台首學課程博覽會4月24日在台南女中舉行，從上午9點至下午4點。

應景台南鳳梨步入盛產期，教育局也選擇以台南鳳梨當作紀念品，參加博覽會集滿20個章包含攤位、易拉展、現場教師說課、學生發表等，排名前888名民眾可兌換1顆鳳梨。

(中時 )