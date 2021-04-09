今年初美國遊戲零售商GameStop掀起軋空風暴，引爆美國散戶搶買迷因股熱潮，不過隨著熱情退卻，資金開始向外流動，近期投資人改買大型公司的績優股，趨勢已明顯改變，VandaTrack分析師指出，追求穩定的年長投資人開始接管市場，年輕散戶不再是資金主力。

美股第一季動盪不斷，年初GameStop之亂讓不少情緒激動的年輕散戶投入市場，帶動如電影院AMC電影院、數據分析公司Palantir、戶外用品公司Academy Sports & Outdoors等多支小型股暴衝，然而熱情來得快去得也快，3月迷因股熱潮開始降溫，連帶特斯拉、蘋果等熱門成長股出現修正，大型績優股通用汽車、微軟等受到青睞。

根據美媒報導，研究機構VandaTrack分析師Giacomo Pierantoni對此現象做出解釋，「嬰兒潮世代（1946-1964出生）的富人是購買量增加的原因，平均投資者的年齡超過50歲，財富比千禧世代還要多，較為保守的投資者正在吸收年輕族群留下的交易量。」

摩根大通分析師Peng Cheng則說明，目前散戶已經將目標轉移至大公司，而不是先前的小公司，但現階段加密貨幣、替代能源等議題還是主流投資項目，納斯達克的交易量還是相當高。

報導指出，知名對沖基金經理人Whitney Tilson透過迷因股追蹤指數發現，第一季的動能未能維持到4月份，損失已經高達630億美元。

(中時新聞網)