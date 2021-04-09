台海局勢持續緊張，大陸資深涉台學者、中國人民大學國際關系學院副院長金燦榮指出，兩岸關係惡化「解鈴還須繫鈴人」，關鍵還是立場要調整，然後有相應政策，民進黨講幾句不痛不癢的話，沒什麼動作就想緩和兩岸關係是不可能的。

陸媒《看台海》專訪金燦榮，談論台海情勢變化。

被問道基於兩岸目前關係，怎樣看待未來兩岸之間的局勢？金燦榮表示，過去四年，兩岸關係的曲線是往下滑的，但「最新的動態，就有一些微妙的變化」陸委會主委換上邱太三，邱太三也說了「期待春暖花開」。

金燦榮說，他始終認為大陸對兩岸政策，其實沒有變化，還是期待和平統一，然而最近這幾年兩岸關係的惡化，從政策角度來說，「主要責任不是在我們這邊，因為我們挺穩的，主要責任是那邊」。

金燦榮說，台灣老是在變，比如禁止淘寶等，導致兩岸現在經貿交流很不方便，所以解鈴還須繫鈴人，兩岸關係惡化，台方得率先採取動作。

如何看待台灣的政治環境？他表示，當前台灣社會高度政治化，ㄧ政治化就容易形成偏見，偏見比無知可怕，偏見就容易讓一部分人成為「杠精」（指總是唱反調、爭辯時故意持相反意見的人）。他形容，台灣社會政治化後，永遠像青春期的孩子，處在一個情緒化的特殊狀態。

金燦榮說，隨著大陸的工業化的成功，兩岸關係的力量失衡是不可改變的，台灣問題的物理基礎變了，不能像以前的浪漫主義，率性而為，認識並承認現實，尋找和平解決辦法。

他指出，民進黨如果對台灣民眾負責，就需要下決心，真正的改變立場，拿出實質性動作，放任兩岸關係漂流，最後的結局是不好的。

(旺報 )