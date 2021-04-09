天文專業講師於現場架設望遠鏡供民眾觀測太陽，並解說望遠鏡的成像原理。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

去年台南南瀛天文館於高雄棧貳庫辦理廣受好評的路邊天文「追日攬月星戀棧」活動，今年將移師高雄大港橋旁的棧柒庫，邀請大高雄地區的市民朋友及造訪港區的民眾們一同欣賞「火星合月」的特殊天文現象，現場還安排了天文主題的團康競賽、桌遊體驗、按讚送禮等豐富多元的活動。

大港橋是港都近期最夯的觀光景點之一，且輕軌串連鄰近駁二特區、哈瑪星鐵道園區。南瀛天文館本次與高雄市天文學會合作，邀請大高雄地區的市民朋友及造訪港區的民眾們一同欣賞「火星合月」的特殊天文現象！

「火星合月」意指當我們從地球中心向外看，火星與月球的赤經經度相同，在觀測時會發現火星和月球非常地接近。4月17日夜間8時08分在台灣地區可見火星合月，火星在月球以北0.13度，此角度為月球視直徑的1／4，可算是相當靠近。

南瀛天文館表示，雖每個月都有可能會發生火星合月天象，但本次月亮如此靠近火星實屬難得。

南瀛天文館17日下午3點起，在大港橋附近的棧柒庫廣場展開路邊天文觀測活動，白天可透過望遠鏡安全地觀測太陽，夜間也可進行觀賞火星合月的天文現象，還能自備手機透過天文望遠鏡將觀測到的天體表面拍攝下來。

(中時 )