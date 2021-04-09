由魔方數位代理發行的超大型沙盤SLG+RTS手遊《征服紀元》，今（9）日正式在雙平台上線，並公開高品質的遊戲特色影片，同時官方也推出多項福利好康活動，送出海量資源、寶石等超值豪禮，趕緊加入《征服紀元》開創自己的帝國神話！

《征服紀元》遊戲特色影片

超大沙盤地圖 萬人在線較勁

《征服紀元》擁有120KM*120KM的超大無縫沙盤地圖，打造大、小地圖雙模式，大地圖上可探索戰鬥獲得大量遊戲資源，小地圖則能無限縮放。在全新技術支援之下，讓6千單兵同屏交戰，上萬玩家在線戰鬥，高度還原硝煙彌漫的戰場，帶來煥然一新的戰鬥體驗！而過往策略遊戲通常都缺少劇情支持，但遊戲內擁有豐富的故事劇情，玩家可藉由探索領地尋寶，同時蒐集線索且推進劇情發展，成功蒐集所有線索，還能領取100連抽英雄。

氣勢磅礡攻城戰 猶如親臨真正戰場

為帶給玩家酣暢淋漓的戰鬥體驗，遊戲特別運用PBR次世代技術，呈現氣勢磅礴的城戰場景，包括發射炮彈時產生的空氣波、士兵武器轟擊、大炮攻打城牆所引起塵土飛揚等，戰鬥細節刻畫細膩，宛如親臨真正的戰場。玩家可與戰友指揮攻城戰車及特色兵種一同攻佔城池，而城池敵軍運用高智慧AI系統進行戰鬥，將會考驗玩家是否能隨時採取對應策略作戰，只要順利佔領城池即可獲得海量福利！

遊戲正式上線 助力征服帝國

慶祝遊戲上線，官方推出多項福利活動，包含簽到、累儲、開服衝榜等，各式英雄、寶石、資源等應有盡有，其中玩家可以透過購買新手禮包獲得六星物理輸出系英雄「黑關羽」，自帶技能可對多個敵人造成傷害，且擁有強大的命運之網特效，加強技能的釋放機率，絕對是不可或缺的輸出猛將。

過去許多遊戲都會出現缺少寶石情況，而《征服紀元》的投資返利機制高達800%，即能解決玩家的燃眉之急，每次升級市政廳都能獲得大量寶石，讓玩家在短時間內蒐集強力英雄，戰鬥事半功倍！

六星物理輸出系英雄「黑關羽」

《征服紀元》是一款次世代3D大型即時策略手遊，採用Unity 3D引擎打造，且運用高精度建模，實現晝夜交替，為玩家帶來炮火交加、硝煙彌漫的戰場體驗。其中更巧妙融合SLG、RTS等兩種玩法精髓，以及跌宕起伏的沉浸式劇情與超大型沙盤戰場！

《征服紀元》期待與您踏上征程，還有更多最新活動以好康福利等相關資訊，歡迎隨時關注官方社群網站，與您相遇是最美好的期待！

(科技)