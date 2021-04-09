「西屯區國安1期好宅新建工程」提供青壯年、新婚及育幼者申請承租有加分權重，提高青年承租比率。（盧金足攝）

台中市府推動台中共好社宅，4年5000戶包括規畫與興建中戶數已達標，再加碼推出「西屯區國安1期好宅新建工程」9日開工，斥資17億8000萬元，提供500戶優質住宅，預計2023年底完工。市長盧秀燕表示，西屯區國安1期好宅是由原北屯區太原段好宅易地興建而來，由於北屯好宅量較多，移至需求度較高的西屯，戶數從450戶提升至500戶，保留二、三期增建700餘戶的興建空間，換址重建戶數更多，成為西屯第一個開工的好宅。

市府今日舉行「西屯區國安1期好宅新建工程」開工典禮，邀請台中在地音樂團體「西屯純愛組」創作歌曲《台中好宅》，現場嗨唱，曲風輕快、節奏明確，融合RAP道出台中好宅的美好，炒熱典禮氣氛。

盧秀燕指出，北屯區已有好幾處好宅，但西屯是全台中人口第二多的行政區，卻沒有好宅，經通盤檢討，市府將原北屯太原段好宅易地興建至西屯區，戶數也從太原段的450戶提升至國安1期的500戶，並納入社福機構、店舖等功能。後續還將興建二、三期，規畫戶數超過700戶，滿足在地需求；另在她上任前，台中僅完成891戶好宅，她上任後力拚完工或興建中的好宅目標為5000戶，今天西屯區國安1期好宅開工後，已有4858戶好宅完工或興建中，距離目標不遠，相信很快就可實現。

台中市長盧秀燕指出，北屯區已有好幾處好宅，但西屯是全台中人口第二多的行政區，卻沒有好宅，經通盤檢討，市府將原北屯太原段好宅易地興建至西屯區。（盧金足攝）

「台中好宅為年輕人而設！」盧秀燕說，年輕人申請承租台中好宅有加分權重，並設置完善的社會福利措施，租金相較市場行情便宜，區段也很好。

好宅興建過程中，為降低PM2.5，宣導廠商安裝空氣微型感測器監控工區內空品狀況、施工機具加裝濾煙器、加強洗掃街作業、營建工程立面防塵網及綠美化等，防制空汙，提供比豪宅還要好的好宅。

都發局長黃文彬強調，西屯區國安1期好宅是盧秀燕上任後規畫西屯區第一個動工的好宅，也是原太原段第一處易地興建的台中好宅，更是市府第一個統包好宅案。該案邀請台灣世曦工程顧問股份有限公司專案管理及監造、開務聯合建築師事務所設計，及瑞助營造股份有限公司共同承攬工程。

以「生命樹」為設計主軸，透過「順應山坡地地形無障礙設計」、「三層次公共與私密空間手法，增加空間場域多樣性」、「住房模矩化應對未來空間組合或拆解，使用輕隔間可輕易更動空間格局」、「標準房型、創業房型及青銀共居，房型多樣」、「屋頂層散步道為社區的第二地面層活動空間」、「COVID-19後疫情時代分層分流獨立進出」等六大概念，創造共享、活力、友善的社區。

台中市住宅發展工程處長陳全成表示，該案基地臨近西屯區台中榮總、澄清醫院、東海大學、宜寧高中、福科國中、國安國小、國安1號公園等，生活便利，公共服務機能完善。

「西屯區國安1期好宅新建工程」提供青壯年、新婚及育幼者申請承租有加分權重，提高青年承租比率。（盧金足攝）

規畫地下3層、地上15層，共4棟複合混居式好宅；其中地面層設有托嬰中心、社會服務站、共同工作室、店舖、商場、身心障礙社區式日間作業設施、身心障礙社區式日間照顧服務，可引進專業團體進駐，作為社區與附近住民共同分享與研習的場所。2樓以上居住單元則提供1房型250戶、2房型200戶、3房型50戶等共計500戶住宅社區，全案預計2023年底完工。

台中市府建構好宅以「比豪宅更好的好宅」為目標，透過擴大照護活動區域、增加社區共享空間、混和多元居住與活動空間。（盧金足攝）

住宅處表示，市府建構好宅以「比豪宅更好的好宅」為目標，透過擴大照護活動區域、增加社區共享空間、混和多元居住與活動空間，增加居民社會參與度；青壯年、新婚及育幼者申請承租有加分權重，提高青年承租比率，目前青壯年在豐原安康段1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期好宅承租率高達8至9成；除承租福利外，也提供種子甄選計畫、住民輔導等措，減輕青年壓力。

今日開工典禮，盧秀燕、黃文彬、建設局長陳大田、住宅處長陳全成，以及台中市議員楊正中、黃馨慧、張廖乃綸、林祈烽、陳淑華、西屯區公所區長陳寶雲、當地里鄰長等人均出席，祈福工程順利。

(中時 )