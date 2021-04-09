金門縣110年度總預算遭刪凍近20億元造成府會對立，7名非議長派議員昨跨海赴台開闢第2戰場，遞狀向台北高等行政法院及監察院告發違反審查程序，引爆新一波的「內戰」，連天烽火從外島延燒到台灣本島，引起各方矚目。

副議長周子傑等7名議員指出，縣議會3月底臨時會議中，議長洪允典與相關議事人員漠視地方自治精神、議事規則及相關法令，出現包括將審查會中已被宣讀為「不通過」的提案，逕列入最終審查完成之預算案中、阻止部分議員發言、忽視同僚要求逐案審查之要求、未對議案進行表決即逕宣布通過、未確實清點人數等重大程序瑕疵。

他們在檢舉函也羅列議長洪允典、法制主任吳容銘、議事主任陳勵志涉及瀆職情事，包括未按照議事規則及地制法相關規定，造成會議產生重大瑕疵，以及身為相關主責人員涉有本應於會議中提供主席正確法律建議以符相關規定，應作為卻未作為的情事。

金門縣110年度總預算遭刪凍近20億元造成府會對立，7名非議長派議員跨海赴台開闢第2戰場，遞狀向台北高等行政法院告發違反審查程序。（金門縣副議長周子傑提供）

金門縣110年度總預算遭刪凍近20億元造成府會對立，7名非議長派議員跨海赴台開闢第2戰場，遞狀向監察院告發違反審查程序。（金門縣副議長周子傑提供）

周子傑等人指出，依過去大法官釋字、地方自治法規和議事規則，此次會議應屬無效，聲請將預算審議結果為暫時假處分狀態，並予暫停執行，同時也希望中央憲政機關正視地方亂象，讓陽光照進地方議會，也讓金門的未來撥雲見日，更盼以後不再有這種離譜、荒謬的狀況發生。

縣議會今天則由王垣坤主任出面說明，強調民意代表並非監察權行使對象，已經大法官釋字第14號解釋在案，且縣議會為民意代表機關，其由議員互選之議長，雖有處理會務之責，但其民意代表身分並無變更，應不屬憲法中所稱之公務人員。

縣議會今天由王垣坤主任出面，澄清有關審查程序和結果的疑慮。（李金生攝）

王垣坤並強調，民意代表機關行使職權之程序，在不牴觸憲法及法律範圍內，得依其自行訂定之議事規範為之，其間涉及「議事自律」或「議會自治」，也早有國內外相關解釋可為依循。

縣議會也澄清，縣府指刪凍達總預算6分之1，更是內行人說外行話，事實是縣府110年度歲出總預算達330億元，其中單位預算約135億元，附屬單位預算約195億元，而此次刪減4億8222萬元、凍結14億6126萬元，刪減率僅1.5％，尚屬合理，應不致於有縣長所謂的「動搖縣本」的狀況，再說縣府目前施政如常，並無導致今年度許多重大計畫和建設無法啟動，危言聳聽的情事。

(中時 )