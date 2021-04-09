劉婦返家不久，身體漸成不自然姿勢，警方懷疑可能是中風前兆，立刻通知119送醫檢查。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

台中1名老婦7日下午徘徊在潭子一家超商前手足無措，大雅分局潭北所警員詹宗哲、許筱涵獲報趕赴現場，發現老婦人無法完整說出自己身分及居住地址，經人臉辨識順利查出為69歲劉姓婦人，且正巧就住在附近，熱心的詹、許二員立即協助將老婦送返家。

老婦女兒見警方護送媽媽平安歸來，頻頻道謝。正當員警準備離去時，老婦身體漸成不自然姿勢，女兒問媽媽「怎麼身體歪歪的？」警方懷疑可能是中風前兆，當機立斷搶黃金救援時效，立刻再協助通知119緊急救護送醫檢查。

經醫院對老婦初步診斷後，即轉神經內科就診。老婦家屬對警方的果斷救助表示萬分感謝，並表示母親年事已高，經不起三長兩短，若非及早判斷可能為中風前兆，延後就醫後果可能不堪設想。

大雅分局長賈立民表示，根據醫學研究，中風黃金治療期約是發作3小時內，但大部分民眾容易忽略中風徵兆，錯失就醫良機，導致失能。此次多虧潭北派出所詹、許二員的機敏，才讓老婦能平安。呼籲年長者若要獨自出門，記得事先告知家屬，並可將自己姓名及住居地址等相關資訊攜於身上，以防萬一。

(中時 )