台積電(2330)2021年3月合併營收1291.27億元，創新高，月增率21.2%，也較去年同期增加13.7%。2021年1至3月營收約3624.1億元，再創單季新高，比去年第4季高點3615.33億元微增0.24%，且較去年同期增加16.7%。

台積公司第1季營運展望續樂觀，單季美元營收將再創新高，新台幣營收實績亦再創新高。

受惠高效能運算、車用需求增強，以及智慧型手機季節性影響趨緩，台積公司看好第1季營運，2021年第1季合併營收預計介於127億美元到130億美元之間，比去年第4季126.8億美元成長約0.2%至2.5%，平均季增率約1.3%，將再創新高。

以1美元兌換新台幣27.95元估計，台積公司第1季台幣計價的營收估3549.65~3633.5億元，實際營收在預估值的偏高標；台積公司預估，第1季毛利率在50.5~52.5%之間，營益率估39.5~41.5%，整體營運也將維持在高檔。

台積公司於上季法說會指出，台積電今年資本支出將達250-280億美元新高，比去年新高再增逾45%。台積公司看好今年晶圓代工產業比去年成長一成，台積公司持續優於平均水準，2021年營收預估比去年成長約15%，也將再創新高。

台積電將於4月15日舉行法說會公布第1季獲利及對展望；第2季業績預估以及資本支出等議題將受到關注。

長期來看，台積公司看好包括5G、智慧型手機及HPC將維持強勁的需求，預期台積電業績在2020~2025年的年複合成長在10~15%，意即台積公司五年內營收將持續逐年創新高，且年增幅度10~15%，高於往年公司設定的5~10%的年成長幅度。

(時報資訊)