受到三星顯示器位於韓國的8.5代LCD工廠生產時程延長，以及二線面板廠將電視轉進IT產品的步調仍緩慢的影響，預估2021年電視面板出貨量將回到與2020年相似的水位，達2.69億片。中國面板廠囊括排行榜前三大，合計市佔逾五成。

伴隨面板廠之間的整併、產能收斂、技術提升外，加之需求上升等因素，2021年面板廠除了貫徹朝大尺寸發展的生產策略外，品牌廠在面板價格持續走揚壓縮獲利表現的壓力下，也開始主動調整產品尺寸配置，因此預計今年電視面板平均尺寸有機會增長1.6吋，往50吋邁進。

TrendForce分析師陳巧慧進一步表示，大尺寸化對於消化產能產生實際的助益，2021年上半年因產能受限，不僅導致供給呈現緊缺的狀況，也支撐電視面板價格持續上漲的走勢；而下半年電視面板需求熱度是否依舊，必須觀察幾個重點：一是終端市場售價提高是否對於買氣造成影響；二為各國施打疫苗後，疫情是否獲得有效控制；三是全球經濟復甦力道是否明顯等；最後則是，客戶是否因為上游原物料價格上漲、類似火災等工安意外造成玻璃短缺、IC供給吃緊以及運輸時間拉長而出現超額下單的需求出現泡沫等。

中國面板廠雙巨頭京東方及華星光電因產能仍持續攀升和併購案告一段落，合計兩者在整體電視面板出貨量的占比將高達四成。同時，京東方與華星光電皆積極增進自家技術能力，以及推動高階產品的轉進，如8K、ZBD、AM MiniLED等。未來有望憑藉技術提升和豐厚的資金，持續將企業版圖延伸至更上游的領域，實現更有系統性的垂直整合。

此外，在供不應求之際，產能正持續爬升的惠科自然成為市場焦點，加上即將進入量產的長沙H5工廠，合計惠科已擁有四條8.6代產線，今年藉由產能提升，與一線品牌進一步的合作策略，預計惠科將首次進入電視面板出貨排行榜前三名，出貨量約4,191萬片，年增長33.7％。

台灣的友達及群創出貨量因產能受限而稍有下修，但兩者致力於產品優化與跨領域合作的策略，為其帶來更多優勢。其中，友達不僅在超高階產品8K+ZBD產品開發技術為業界領頭羊，同時在Micro LED的發展上領先其他面板廠。群創除了產品具備多樣性，擁有自家ODM也是其優勢之一。值得一提的是，兩家台系面板廠憑藉集團優勢，本身與IC設計廠商長期的合作關係，在目前IC供應吃緊的情勢下，相較其他面板廠顯得更為有利。

儘管韓國LGD與三星顯示器將韓國LCD產線的生產日程延長，以滿足現下市場強勁的需求，但兩者仍積極轉進新產品。其中，樂金顯示器為了進一步擴大OLED市場，將於今年第二季擴大廣州OLED廠的產能。2021年三星顯示器雖然因產能收斂而跌出排行榜，不過QD-OLED新品預計將於今年第四季正式進入市場，2022年有望達200萬片的出貨量。

(工商 )