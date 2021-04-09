新竹縣褒忠義民廟董事會30位董事繼日前靜坐抗議義民中學董事會流會後，包括義民廟董事長林光華9日再帶領義民廟董事，至董事會所有的義民中學停車場用地，抗議義民中學董事長潘鵬仁把校產變家產，而潘則駁斥一切指控。

新竹縣褒忠義民廟董事會30位董事今天上午在縣議員張珈源、吳傳地、鄭昱芸、竹北市民代表蔡蕥鍹、立委林為洲助理的陪同下，到董事會所有的義民中學停車場拉白條抗議，指控義民中學董事長潘鵬仁濫權瀆職，營私舞弊。

義民廟董事們指出，由義民廟獨資興建的義民中學，昔日章程規定董事長僅能連任2屆，但在義民中學現任董事長潘鵬仁擅改章程下，自14屆起已任董事長逾18年。

義民廟董事們集體指控，潘鵬仁的妹妹潘瑞琴擔任也擔任過學校教務主任，現是基金會執行長，其它還有多位親戚、晚輩擔任學校或基金會要職，校方已淪為「潘氏企業」，操控校務，完全霸凌學校。

義民廟董事會同時指出，義民廟下有3個董事會，分別是褒忠義民廟、義民中學財團、義民中學學校，雖為3個獨立董事會，但按慣例都是一起改選。

義民中學董事會遲未改選，況且依照慣例，董事推薦名單是由義民廟36席董事推選而得，但校方竟跳過這個程序，私相授受，等於間接將「校產變私產」。

對此潘鵬仁則是表示，一切指控全是抹黑。他說，義民中學董事會一直以來都有依法舉選，這些都有會議記錄並送交國教署認定的，對於他「霸占18年」的指控，他更是駁斥是子虛烏有，澄清他擔任學校董事長一切依照私校法章程，且依法沒有任期限制。

且學校董事會與學校行政完全是獨立的單位，無法干涉，董事會只能選舉董事長、聘用專業能力的校長管理學校，他本人還很少到學校呢。

至於其妹等擔任學校教職，據他了解，那是因為過去學校希望聘用成功高中教師，提升學校的教職水準，以期培育學生朝升學台大作努力，他的妹妹剛好是成功的國文教師，校方希望網羅，因此他的妹妹選擇退休來義民服務，剛開始是兼課，之後再透過公開徵選擔任正式教師，一切合法、合格，這些都要呈報國教署認定的，對一切指控是無奈又氣憤。

(中時 )