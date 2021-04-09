為分散養殖漁民天災損失風險，行政院農業委員會漁業署110年公告補助漁民投保「降水量參數養殖水產保險」，包含虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚保單，投保期限至4月30日止，保險期間為投保日起至1年為止，台南市長黃偉哲呼籲養殖漁民把握機會踴躍投保。

農業局長謝耀清表示，為協助漁民降低遭受天然災害造成養殖生產風險，除了現行漁業天然災害救助機制外，政府提供漁民更多保障，鼓勵漁民選擇參加富邦產險推出「降水量參數養殖水產保險」，而且中央機關補助三分之一保險費，市府持續爭取加碼補助保險費，讓漁民負擔較少保險費，獲得更多保障。

台南市政府農業局表示，當漁民保單約定氣象站連續48小時累積降雨量達520毫米（含）起至820毫米（不同降雨量有不同理賠比例，達到820毫米雨量為100％理賠），即可啟動理賠且簡單快速。

富邦產險依據不同魚種及不同保險金額，每公頃保險費自4000餘元到26萬餘元不等，讓漁民自行選擇投保。理賠金額按「保險金額」乘上「保險金額賠付比例」，理賠總金額以保險金額為限。

虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚降水量保險投保期限至4月30日止，有意願的漁民請備妥土地使用同意書或租約（所有權人投保免附）、養殖登記證及放養量申報書，先洽富邦產險完成投保，再至所轄區漁會填具申請書並檢附相關文件，交由漁會向漁業署申請保險費補助。

(中時 )