AZ疫苗近期出現血栓時間，包括英國、西班牙等部分國家為此限制特定年齡者施打，國內亦有專家建議50歲以下緩打。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，全球對於EMA的建議都有不同的做法，我們的做法是加大警語提醒民眾，並密切留意此議題。

台大兒童醫院院長黃立民昨日表示，歐洲藥品管理局（EMA）將血栓列為AZ疫苗副作用而不是不良事件，意思就是有因果關係。由於AZ疫苗使用的是猩猩的腺病毒，裡面有5、6個蛋白質屬於猩猩，會和人類產生複雜的交叉反應，而年輕人免疫反應比較強烈，女性則是比男性容易有自體免疫疾病，因此年輕人、女性較危險，建議暫緩50歲以下民眾的接種。

莊人祥表示，全球對於EMA和英國的建議採納情形不一，英國雖然當地類似ACIP的機構建議30歲以下者改打其他疫苗，不過他們醫院管理的機構也不建議限制年齡，加拿大也是類似的情況，澳洲則認為小於50歲可以打其他疫苗，或是利大於弊的時候也可以打。

莊人祥表示，各國都有自己的作法，我們經過內部討論，專家雖然有不同的意見，不過最後的共識還是朝向加註警語，密切留意，隨時滾動檢討。民眾做接種疫苗的決定時，建議和醫師討論評估。

對於12日將擴大公費對象至第3類，是否會希望縣市首長出來帶頭接種？莊人祥表示，接種需要對方自願，沒有說縣市首長一定要出來，不過若有首長出面，指揮中心也會感激他們的善意。

(中時 )