台中市一名計程車司機接到好友傳來簡訊，內容卻是工作不順的負面情緒，擔心他會做傻事，愈想愈不放心，馬上向警方求助，見朋友和警察來找他，向警察表示感謝及歉意，自己以前也是從事救人的工作，會將警方的勸告謹記在心；警方相勸曾任民間救護員的男子，學習轉移壓力、尋找紓壓的方法或尋求專業協助。

台中市政府警察局第四分局春社派出所警員林其鋒、蔡明哲日前半夜0時許接獲一名51歲何姓計程車司機神色緊張地拿著46歲沈姓友人傳給他的訊息，向派出所報案稱沈男疑似心情不佳，只知道他住處，但不清楚詳細年籍資料，請員警陪同至住處確認其狀況。

員警獲悉立即偕同何男一同前往尋找，大樓管理員協助聯繫該地址住戶，下來開門的民眾就是傳訊息給何男的沈姓友人，員警確認其人身安全無虞，且開導沈男切勿自尋煩惱，想不開不是解決辦法，希望他珍愛生命，有困難都可以向員警求助。

沈男頻頻點頭，表示自己以前也是從事救人的工作，會將警方的勸告謹記在心。原來計程車司機是在沈男擔任民間救護員時結識，是多年的好友，不過因為工作繁忙都以line通訊軟體互相關心或一起到住家附近小吃店小酌聊天。

沒想到當天半夜收到沈男負面的訊息，讓何男擔心他會做傻事，愈想愈不放心，只好向警求助。所幸是虛驚一場，員警不僅迅速找到沈男，並了解到他只是一時工作不順向何男發發牢騷，沈男見朋友和警察一起來找他時，非常不好意思地向警察表示感謝及歉意。員警表示，平安就是福，不用擔心，有困難都可以說出來大家討論。

春社派出所所長曾一峯呼籲，現代人生活步調緊湊、生活壓力大，容易焦慮、憂鬱，若長期深陷憂傷情緒和無力感之中容易生病，要學習轉移壓力、尋找紓壓的方法或尋求專業協助。當心情鬱卒，想不開時，可撥打衛生福利部24小時免費安心專線1925(依舊愛我)尋求心理諮詢服務。

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(中時 )