9日，根據路透社最新調查，日本2月核心機械訂單，可望經過元月的下跌後反彈。雖然疫情未來發展撲朔迷離，但企業資本支出已陸續歸隊。同時，3月生產者物價指數(PPI)，也可望出現自2020年2月以來，首次成長現象。

路透社統合出來的最新預估值，繼元月份減少4.5％之後，2月核心機械訂單可望月增2.8％。這種訂單上下波動很大，可被視為企業對未來六到九個月的資本支出參考。

至於不包括船舶與電力單位的2月份核心訂單，年增率也可能會達到2.3％。

信金中央金庫研究(Shinkin Central Bank Research)指出，在出口復甦推動下，製造業者資本支出仍是上行走勢。但是擔憂疫情會擴大，服務業對資本支出還是比較謹慎。

日企資本支出被當地政府繼予厚望，希望能救活日本經濟。不過，因為元月執行的新冠疫情緊急狀態，也讓外界認為，日本2021年第一季經濟成長將會出現衰退狀況。

根據日本央行最新的調查也發現，從4月開始的2021新財年，大日企也將自己資本支出增加3％左右，遠超過市場預估的1.4％。

14日，日本政府預計會公佈核心機械訂單結果。同時，最新的PPI也會先在12日正式出爐。

在石油相關產品價格上漲帶動下，3月的PPI也可望年增0.5％。若果真如此，這將會是從2020年2月以來，PPI第一次出現成長。

(時報資訊)