高雄大學法學院前院長廖義銘邊深蹲、邊舉起兩張椅子，突顯自己經常深蹲的成果，被笑稱姿勢是「霸王舉鼎」。（鈕則勳提供／李侑珊台北傳真）

回應文大廣告系主任鈕則勳點名邀請，文化大學新聞系教授莊伯仲以背影展示深蹲。（鈕則勳提供／李侑珊台北傳真）

台藝大廣電系教授賴祥蔚直說，深蹲有扎馬步的感覺，「好像在練功夫」。（鈕則勳提供／李侑珊台北傳真）

台灣高齡化政策暨產業發展協會（簡稱高發會）發起「深蹲公益接力活動」，引發極大回響，不只蘭萱、李滔、李豔秋、劉寶傑等資深媒體名人共襄盛舉，包含趙少康、朱立倫、江啟臣等政治人物也都接力支援，隨後多位知名傳播學者也加入，文化大學廣告系系主任鈕則勳坦言，「深蹲太標準，最後差點站不起來，好在平時就有健身習慣，一下就ok了」，鼓勵大家多深蹲來保持健康。

公益深蹲風吹進學界，來自有「台灣公關教父」之稱的戰國策傳播集團董事長吳春城點名鈕則勳，鈕為此拍攝一段1分46秒的深蹲影片，並於影片中點名台藝大廣電系教授賴祥蔚、文化大學新聞系教授莊伯仲、高雄大學法學院前院長廖義銘等學界好友接力深蹲。

鈕則勳說，在臉書影片留言的好友們紛紛誇讚：「好會、好厲害、有偷練過、還有產品置入、邊蹲邊講證明沒有剪接」，對此他則回應：深蹲太標準，最後差點站不起來，好在平時就有健身習慣，一下就ok了！」

接受深蹲挑戰的賴祥蔚則表示，已連續慢跑3個多月，每天最少跑10公里，成功減重12公斤，並強調練深蹲有扎馬步的感覺，「好像在練功夫」，平時慢跑少用到大腿肌肉，深蹲正好補強鍛鍊大腿等全身肌肉。良好的運動習慣是最好的健康投資，鼓勵中高齡朋友平常多練習。

莊伯仲指出，他三不五時回到彰化縣芬園鄉老家，總會幫忙下田，做一些施肥、除草、採收之類的農活，他發現人過了50歲，肌肉、骨骼跟關節功能開始退化，深蹲這種適當強度的運動，有助於緩解退化問題，而經他親身體驗，深蹲對於提高腰部、背部，甚至臀部、腿部的肌力都有不錯的效果，而且隨處可做又不花錢，出差途中也不例外，值得中年朋友試試。

廖義銘則拍攝深蹲照片，被稱為是以「霸王舉鼎」的方式，邊深蹲、邊舉起兩張椅子，來突顯自己經常深蹲的成果，他同時也點名學術界多名資深教授接棒，讓學術界深蹲風氣遍地開花。

有鑑於台灣壯世代中高齡者逾30萬人有身體肌力衰退與功能下降的「肌少症」，高發會因此3月26日展開「深蹲有愛肌少不在、深蹲肌力好走路不跌倒」公益接力活動，鼓勵中高齡族群藉深蹲來做好保養、留住肌肉，照顧自己，影響他人。

(旺報 )