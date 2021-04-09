捲入王立強共諜疑雲的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，8日遭台北地檢署依洗錢防制法起訴。全案移審法院，台北地院承審法官裁定自今（9）日起，對夫婦倆限制出境出海8月，等同替檢方偵辦國安法，又爭取了一些時間。

北檢原依涉嫌違反國安法，對向心、龔青夫婦境管，期限至4月12日為止，檢方在期限屆滿前，另依違反洗錢防制法起訴夫婦倆；根據刑事訴訟法，每8個月要重新調查有無繼續境管必要，本案最長可累計境管5年。

檢方起訴指出，大陸籍徐勤、陳佳菁在大陸設立國太公司吸金400億人民幣，國太先以子公司中晉付6000萬港幣至向心的基金會為條件，由向心將國太吸金贓款轉投資國太子公司漂白回大陸，國太以2億300元港幣購買向心的香港中國趨勢股權，國太持有趨勢27.75％股權，成為大股東。

大陸公安2016年4月偵破國太吸金案，徐、陳各被判處無期徒刑及12年徒刑，判罰國太人民幣3億元確定，同年8月公安約談向心並查扣財產；向心為隱匿鉅額贓款，在被約談的9天後，與龔青來台開帳戶，隨即返港將錢匯至台灣帳戶，購買信義區「冠德遠見」14樓及10樓共3戶豪宅，涉嫌洗錢。

(中時 )