2019年自由市場強力左投「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)以5年8500萬美元（約新台幣24億）加盟國聯西區響尾蛇！感覺瘋龐已經打了非常久，但其實當時他才30歲，因為他19歲就登上大聯盟，過去11年效力名門巨人，至今已擁3座世界大賽冠軍。

不過本季他卻投出非常糟糕的表現，開季2戰自責分率高達11，投9局就掉11分，分別敗給教士跟洛磯，雖說才兩戰很難就此定論，但去年他因傷也不怎麼好過，整季僅出賽9場，投41局拿下1勝4敗，自責分率6.48則是生涯最差。

2013-16年球季是龐加納巔峰期，他連4年入選明星賽與國聯賽揚獎前10，還有兩次銀棒獎。甚至在巨人封王時拿下世界大賽MVP頭銜，他效力巨人11季拿下119勝92負、自責分率僅3.13，特別在季後賽表現神勇，尤其在世界大賽留下36局，自責分率0.25、WHIP值0.53的怪物級數據。

目前龐加納與響尾蛇剩下4年7900萬美元（約新台幣22億）合約，響尾蛇教練表示:「他OK的，我們都知道他很努力。他有計畫。我們也知道有時棒球不會什麼事都有回報。」但他如此糟糕表現網友可不賞臉，有人說：「好慘，還回的來嗎？」、「果然退化太多！」、「比想像中還爛……」等回應，畢竟他拿著大約，表現卻不如預期，響尾蛇這下得傷腦筋了！

(中時新聞網)