太魯閣號事故意外掀起政院遲未核定前年普悠瑪號事故台鐵總體檢報告爭議，傳出政院在去年成功站斷軌事件後才開專案會議，國民黨主席江啟臣今表示，再次證明政院根本不在乎台鐵總體檢報告，痛批政院不該再敷衍了事，應公布相關會議記錄，向外界說明開了什麼樣的改革會議。

交通部長林佳龍前天說，他曾建議成立「台鐵改革推動小組」，卻沒下文，政院則解釋，院長蘇貞昌去年指示副院長沈榮津用「專家會議」督導台鐵，沈榮津在去年5月成功站斷軌事件後開過7次會議，但會議內容關注技術層面，未觸及台鐵改革的核心議題。

對此，國民黨主席江啟臣上午在立院受訪表示，這再次證明行政院根本不在乎台鐵總體檢報告，除了一直壓著報告，最後被逼才公布，也沒有做後續院級層次的動作，至今大家在問到底開了什麼樣的改革會議，也拿不出來只能拖推搪塞，隨便拿一個出來交代，敷衍了事，呼籲政院應公布相關會議記錄。

江啟臣說，立院交通委員會已成立專案調閱小組，以釐清事故原因與真相，希望能確實調閱相關資料，讓資料攤在陽光下；昨天是太魯閣號事故罹難者頭七，如果政府還是抱持不負責任的心態，恐令人擔憂還有下一個太魯閣號或普悠瑪號事故發生。

對於民進黨立委陳歐珀等人提案，盼交通部在事故地點設紀念碑或類似安全教育館等建築，供家屬緬懷追思，江啟臣認為，不管設置什麼，重點是能否給與執政者警惕與教訓，不能也不應該再犯。

(中時 )