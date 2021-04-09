新竹市政府9日在市議會臨時會中，針對「新竹漁港直銷中心攤商整建工程」作專案報告，其中，攤商將遷入的「黃金沙灘色系」大棚架將於6月完工。（新竹市政府提供示意圖／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府9日在市議會臨時會中，針對「新竹漁港直銷中心攤商整建工程」作專案報告，市府指出，新竹漁港直銷中心過去環境雜亂老舊，此次投入1.3億打造海浪狀的「黃金沙灘色系」大棚架，今年6月將完工，議員則是要求增加女廁數、提升在地商機。

市府產發處長張力可表示，為避免施工影響漁民與攤商的營運，市府採階段性改造，新設大棚架建於既有戶外攤商的北側，6月完工後待攤商遷入大棚架，便拆除舊攤商區，並將於該處設立「新竹漁港直銷中心」新建築，待新直銷中心完工，再將舊中心改建為戶外廣場，便可完成該區整建，過程中也能保障攤商營運不間斷。

張力可指出，直銷中心攤商整建工程投入經費達1億3474萬，採用集成材複合鋼構牆柱，搭配混凝土，打造如波浪般的弧形曲面造型屋頂，更能因應南寮強烈的海風。

大棚架約1層樓挑高，採半戶外開放式，總計74席攤商的棚架，每席採統一規格框架，並配獨立流理台、自來水與電源插座供攤商使用。目前工程進度80％，工程將在今年6月底完成。

他同時表示，「海浪狀」大棚架外觀簡約、具設計感，將再次翻新旅客對新竹漁港的印象，更提供攤商更完善烹飪、販售空間，讓民眾享有兼顧衛生環境、舒適的逛街環境。

戶外攤商棚架後續經營將依漁港法委託新竹區漁會管理，漁會將以增加漁民生產收益的服務宗旨，分配攤位由其會員營業。委託經營管理案已於新竹市議會第10屆第11次臨時會第3次會議決議通過，未來將提供攤商與遊客遮陽避雨的優質消費場所。

而包括市議員張祖琰、黃美慧、陳慶齡、劉崇顯、劉康彥、彭昆耀、李國璋、田雅芳、廖子齊、林彥甫等陸續提出建議。

張祖琰表示，目前女廁的設計只有6間，戶外整體的數量不夠，希望能夠考量變更設計增加女廁數量。另外攤商部分要照顧地方商機，希望提升促進在地經濟的能量。

黃美慧表示，每個攤商有無獨立的電表、瓦斯表與水表非常重要，這關乎未來水電費支出的公平、公正性。陳慶齡則說，未來攤商的衛生問題，包括生、熟區有無作出區隔，希望整體規畫要考量進去。另，攤商租用資格有無本地攤商優先租用等規畫。

劉崇顯也表示，未來直銷中心完成後的費汙水處理方式，油、水分離後如何處理？希望作到盡善盡美；停車場也希望另作規畫，增加停車格數。

對此，張力可則表示，整個港區已規畫多個女廁，目前應該足夠，不過仍會作滾動式檢討，若有需要一定會再增加。提升在地商機也一定會來努力。

(中時 )