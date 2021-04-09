艾薇首張個人專輯《I》將於16日發行，搶先爆發力主打〈絕美〉MV今首播，畫面中，艾薇以韻律球挑戰身體的柔軟與爆發張力來呼應聲線，雖然她從小練韻律操，但近30吋的超大韻律球她卻是第一次接觸；起初導演給艾薇一支影片參考，看完後艾薇不斷嘗試帶球滾來滾去，腳還踩著12公分高的鞋子，但畢竟不是自己熟悉的東西，太大力會整個人飛出去、太小力又會卡關在球上，力量控制要得宜，必須拿捏到剛剛好才能做出完美的動作。

MV中，艾薇化身「絕美黑天鵝」，穿上時隔3年沒穿的芭蕾舞鞋，搭配歌詞所唱「踮起最孤獨的腳尖 瘋狂的旋轉 在回憶裡面」。7歲開始學習芭蕾舞的艾薇，最初即興跳了一段芭蕾舞蹈，獲得大家一致好評，導演也決定放進MV，艾薇更參與了舞步編排，反覆聽音樂、想動作，跟舞導老師一起改了3個版本，最後終於拍板定案。已3年沒跳芭蕾的她，一開始有些許生疏，加上平時芭蕾舞比賽都要先經過一個半小時的暖身，但MV拍攝時僅有10分鐘喚醒肌肉記憶，幸好她畢竟學了14年：「我從小學芭蕾很多年，我真的很想表現到超過滿分的150分給大家看。」

艾薇日前拍攝新歌〈絕美〉MV。（環球唱片提供）

艾薇日前拍攝新歌〈絕美〉MV。（環球唱片提供）

因為追求完美，艾薇給足自己壓力，拍攝現場她不停向導演要求再跳一次，甚至在拍攝過程中數次跌倒後仍立馬站起來，用開朗的笑容向眾人表示，「沒問題！」原本工作人員都一直安慰她，沒有做到她超乎標準的完美也沒關係，但最後艾薇終於做到了，當導演滿意收工，她才激動大喊：「我做到了！」十足緊繃的她終於能放鬆心情，隨即蹲下來再也止不住的熱淚盈眶，鬆口坦白其實腳已經痛到腫起來，不想影響進度的她，仍堅忍到最後。〈絕美〉9日數位上架，同日MV首播。

(中時 )