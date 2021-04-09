大甲媽將於9日深夜起駕，被視為有意角逐國民黨黨魁前主席朱立倫率先蒞臨鎮瀾宮參拜，針對更改黨徽爭議，朱立倫批民進黨沒事找事，民進黨如果有意見的話，如果也愛中華民國，可以把黨徽改成具有中華民國元素，不是更好嗎？

朱立倫今天早上在臉書表達黨徽看法，他現場受訪時說，民進黨是沒事找事，國民黨是創建中華民國，且最愛中華民國，所以黨徽當然含有非常強的中華民國元素，民進黨如果有意見，如果也愛中華民國，也可以把黨徽改成具有中華民國元素，不是更好嗎。

由於國民黨黨主席即將改選？對於網路聲量有什麼看法？朱立倫低調說，在陪媽祖遶境過程中，不要談政治，只希望國民黨能更好、更強。至於有沒有想跟連勝文同盟，朱立倫表示，他跟每一位都同盟，跟江主席也同盟，跟連勝文也同盟，跟趙少康、韓國瑜，他們都是國民黨員，國民黨都是要團結在一起。

國民黨前主席朱立倫（左）9日出席2021大甲媽祖遶境活動時，與鎮瀾宮董事長顏清標（右）會晤，針對黨徽爭議，受訪時他指出，民進黨如果也愛中華民國，也可以把黨徽改成具有中國民國要素的圖案。（黃國峰攝）

朱立倫指出，所有大甲媽的信徒都很高興來參拜以及陪媽祖走，雖然他無法9天全程，但很虔誠，除了今天參拜以外，接下來周日、一、二共3天，能夠陪媽祖遶境，希望祈求全民平安。

大甲媽今天深夜將展開9天8夜遶境之旅，蔡英文總統將在下午3時許參加祈安大典，今年雖不是總統選舉年，卻嗅出濃厚政治味。由於國民黨長主席將在7月改選，被視為有意角逐黨魁的朱立倫、中廣董事長趙少康以及爭取連任江啟臣都會先後出席參拜。

(中時 )