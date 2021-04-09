國家專技人才需求露隱憂；考選部表示，近年來公務體系對土木工程、建築工程、環境工程、測量製圖等專技人才需求殷切，但近3年公務人員高普考，一般大學畢業生報考人數高達6成8，專技校院僅有2成4；已籌組「國家考試宣講團」，優先以82所技專校院為對象，主動攬才。

考選部表示，技專校院畢業學生報考公務人員國家考試人數比例較低，「國家考試宣講團」，擴大對外宣導國家考試，爭取優秀大專校院畢業學生參加公務人員等國家考試，以提升政府競爭力。

考選部表示，技專校院在學學生雖占所有大專校院學生約4成7，惟依近3年公務人員高普考試相關統計資料顯示，技專校院畢業學生報名該項考試人數，平均每年為20,363人，僅占每年總報考人數約8萬5千人的2成4，而一般大學校院畢業學生，平均每年報考57,819人，占總報考人數超過6成8。

考選部指出，從以上數據顯示，技專校院畢業學生報考公務人員國家考試人數，仍有極大成長空間。考選部繼日前公布近3年全部公私立大專校院、全部公立大專校院、全部私立大專校院報考人數前10所學校資料，接續再公布全部公私立技專校院、全部公立技專校院、全部私立技專校院報考人數前10所學校資料。

考選部指出，近3年報考人數前3名的學校，其中「全部公私立技專校院」及「公立技專校院」排名均為：高雄科技大學、屏東科技大學及臺中科技大學；「私立技專校院」排名則為：朝陽科技大學、南臺科技大學、嘉南藥理大學。

考選部強調，技職教育體系所培育優質人才，不僅是專門知識傳遞，更成為帶動產業發展及提升產業研發與創新之重要支柱，如何鼓勵畢業學子參加公職考試，投入公部門施展抱負，貢獻所長，乃是攸關政府用人取才的重要議題。

考選部表示，惟技專校院畢業學生報考公務人員國家考試人數比例較低，仍有極大成長空間，尤其近年來公務體系對部分技術類科人才需求殷切，例如土木工程、建築工程、環境工程、測量製圖等，技專校院都設有相對應的系、科、組、所，每年培育出許多優秀人才，考選部呼籲並鼓勵技專校院優秀青年，踴躍報考公務人員國家考試。

考選部強調，因應國內外就業巿場競爭環境，以及少子化大專畢業生減少、社會的多元發展影響等，為積極吸納優秀技專校院人才進入公部門服務，掄拔現代化政府所需治理人才，前於109年舉行「如何加強技專校院人才參加公務人員考試座談會」，邀請61所技專校院校長、副校長及代表與會交流。

(中時 )