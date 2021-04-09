面板雙虎3月營收繳出亮眼的成績，單月營收突破300億元大關、月增率超過二成，寫下近四年來的高點。

群創公佈2021年3月自結合併營收為309.87億元，較上月增加22.3％，較去年同期增加57.5％。3月大尺寸面板出貨量共計1,336萬片，較上月增加15.4％，中小尺寸面板出貨量共計2,987萬片，較上月增加19.3％。

群創2021年第一季自結合併營收為838.39億元，較去年同期增加66.4％，與前一季相比增加7.4％。大尺寸面板出貨量共計3,747萬片，季增1.2％，中小尺寸面板出貨量共計8,149萬片，季減2.1％。

友達公佈2021年3月自行結算合併營收為307.2億元，較上月增加20.0％，較去年同期大幅增加49.8％。累計2021年第一季合併營業額為829.41億元，較季增3.0％，與去年同期相比大幅提升54.5％。 3月份面板總出貨面積達221.1萬平方米，較2月份增加10.1％。2021年第一季面板總出貨面積達635.4萬平方米，較2020年第四季減少6.3％，與去年同期相比增加15.2％。

(工商 )