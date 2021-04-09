神達(3706)公告三月營收38.96億元，年增27.4%，月減3%，主要是資料中心以及車用電子需求持續回溫，首季營收75.31億元，年增33.89%。神達在3月25日除息，配發1元現金股利，以今天收盤價29.45元計，已經順利完成填息。

電腦設備廠神達投控在3月底公告，與3C通路商聯強(2347)集團轉投資的IC通路商美國新聚思宣布72億美元(約新台幣2048億元)併購案，將成為全球最大IT經銷與多元服務服務商。

美國上市公司新聚思（SYNNEX Corporation）於當地時間3月22日與IT通路商Tech Data共同宣布達成最終協議，新聚思將發行4400萬股票及承受債務以72億美元併購Tech Data，合併後的年營收預估約為570億美元，擁有超過2萬2000名員工，將為客戶和供應商提供產品、服務和地理上更廣泛的服務。

(時報資訊)