世界(5347)2021年3月晶圓出貨量增加，合併營收約為35.84億元，創新高，月增27.25%，年增24.57%；第一季營收91.8億元，創新高，比去年第四季高點87.17億元增長約5.31%，相較去年同期約增加17.03%。

世界先進公司對第1季展望樂觀，3月營收與第一季營收同步攀上高峰。

世界先進對今年第1季營運展望樂觀，產能利用率超過100%，單季營收預計達89億至93億元，將季增約2%至7%，並再度刷新單季新高；實績在91.8億元，偏預估值的中高標，另外，預估第一季毛利率約36.5%至38.5%，營業利益率約25%至27%。

全年來看，晶圓代工產能持續緊俏，世界先進今年營收及獲利可望再創新高。

世界先進董事長方略於上季法說會表示，因客戶對晶圓代工需求持續增加，訂單能見度增加，上半年均能維持在較高的利用率。

(時報資訊)