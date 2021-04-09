美國證券交易委員會（SEC）官員周四表示，該主管機構正在審閱有關於「特殊目的收購公司」（SPAC）的文件，並希望此類上市公司能有更清楚的消息披露，包括相關費用、利益衝突與金主佣金等細節。

美國SEC公司財務部代理主管John Coates在聲明中表示，SEC工作人員正在檢閱SPAC公司的相關文件，尋求更清楚的消息披露，並將為註冊者與社會大眾提供指南。

SEC將加強審查日益受到歡迎的SPAC公司，這些空殼公司透過上市籌集資金來收購另一家未上市公司，讓這家未上市公司得以借殼上市。與傳統的股票首次公開發行（IPO）相比，透過讓SPAC公司收購的方式上市可省去許多監管程序，因此也被視為較更容易的上市替代方案。

本周早些時候，Coates在一場活動上已表達美國證券交易委員會對SPAC公司的擔憂。這個美國最高證券主管機關已警告參與交易者必須遵守監管要求，並在上個月就承銷商如何管理借殼上市的風險啟動調查。

(時報資訊)